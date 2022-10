Hunderte nicht erfüllte Prophezeiungen der Querdenker

Das Google Doc ist mühevoll zusammengestellt, arbeitet akribisch mit Quellen-Belegen und zeigt im Prolog anhand von Beispielen auf, wie die Manipulation durch Querdenker funktioniert, ordnet prominente Köpfe der Szene ein und reagiert auch auf Vorwürfe gegenüber der Seite. So seien überwiegend nur solche Prophezeiungen aufgenommen worden, die eine gewisse Reichweite erzielt hätten, weil sie von prominenten Querdenkern getroffen wurden oder von einem Kanal eines prominenten Querdenkers stammen. "Es fehlen viele der Prophezeiungen von Attila Hildmann, Xavier Naidoo und ähnlich abgestürzten Personen,” heißt es im Dokument. "Auch viele Prophezeiungen aus dem QAnon Lager habe ich nicht übernommen, obwohl dort viele amüsante Mythen gezüchtet werden, z.B. 'Trump kontrolliert jetzt auch Australien und Neuseeland'."

Opportunismus der AfD in der Pandemie

Interessant ist dabei insbesondere die Vorzeige-Rolle, die der AfD in der Szene mittlerweile oft zukommt – und welche Forderungen noch am Anfang der Pandemie aus ihren Reihen kamen (siehe Bild): Opportunismus at its best!

Im Gegensatz zur Akribie bei den Belegen und Quellen ist der kommentierende und oft ironisch-abschätzige Ton der Zusammenstellung zwar unterhaltsam, aber um mögliche Sympathisanten der Szene aufzuklären vielleicht weniger zielführend. Oft stürzen sich diese aber sowieso auf die nächste Prophezeiung, nachdem die letzte nicht eintraf – so bleibt ihr Weltbild unerschüttert. Auch dem objektiv-wissenschaftlichen Blick wird die Liste mit dieser Ironie nicht ganz gerecht. Den Irrsinn der Verschwörungsideologien aber entlarvt diese wunderbare Zusammenstellung allemal und als Dokumentation dieser ungewöhnlichen Phase ist sie schon jetzt von zeithistorischem Wert.