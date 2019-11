Auf den Spuren der Liebe zwischen Mensch und Hund

Es war vor circa 30 000 Jahren, als einige kluge Wölfe schließlich doch nachgegeben haben und sich diesen Nacktaffen anschlossen, die sich fast schon Menschen nannten. Denn erstens stellten diese das gemeinsam Erjagte angenehm in Schüsseln als Futter vor sie hin. Und zweitens hatten die das Feuer gefunden, was die Winter etwas angenehmer machte. Rund 3000 Jahre alt sind einige der Ausstellungsstücke: Sie stammen also aus einer Zeit, als man sich aneinander gewöhnt hatte. Wiewohl auf einigen antiken Vasenmalereien nach wie vor bedrohliche Hunde die Zähne fletschen.

Eine Kulturgeschichte in zwölf Kapiteln

Die Darstellungen des Höllenhundes Zerberus gehören zum Beispiel zu Kapitel 9: „Bösartigkeiten“. Auch Kapitel 3 "Befremdlichkeiten – anziehend und abstoßend" sowie 11 "Hundeliebe – Fantasie und Erotik" bleiben nicht durchgehend stubenrein. Lederne Hundemasken aus einschlägigen sexuellen Menscheninteressensgruppen haben aber eigentlich gar nichts unmittelbar mit Hunden zu tun. Da wenden wir uns lieber der großen Kunst zu.

Der Anlass: Hundert Jahre Thomas Manns "Herr und Hund"

Kapitel 1 "Bauschan" ist dem Hund von Literaturnobelpreisträger Thomas Mann gewidmet. Vor einhundert Jahren, 1919, ist die Erzählung "Herr und Hund" erschienen. Und vielleicht haben ihre Spaziergänge Bauschan und Thomas Mann auch mal am 1900 eröffneten Museumsbau vorbeigeführt, der skandalöser Weise schon damals für Hunde verboten war. Das gilt bis heute, auch für die Ausstellung "Hunde und Menschen".

Dabei haben meist Menschen die Hunde in Gefahr gebracht, höchst selten dagegen Hunde Kunst zerstört. Hofmaler Hans Mielich zeigt zum Beispiel, wie Herzog Albrecht der V. von Bayern seinen Knuddelfreund dem bayerischen Wappentier nahezu zum Fraße vorwirft. Raphael Beuing vom Bayerischen Nationalmuseum wundert sich, wieso bei diesem lebensgroßen Gemälde der kleine Schoßhund rechts so gebannt auf den großen Löwen rechts schaut? "Weil der Löwe das bayerische Wappentier ist und bedeutender für den Herzog ist auf Grund seiner Größe und auch für den Maler, auf Grund seiner Akzentuierung. Der Löwe ist größer und bedeutender als der Hund." Diesen nahezu freilaufenden Löwen hat es übrigens im 16. Jahrhundert in der Münchner Residenz tatsächlich gegeben.