"Hunaddausend blearade Höllenschlimpf!": Schlümpfe auf Bairisch

Die Schlümpfe, die so herrlich mit der Sprache schlumpfen, heißen im französischen Original "Les Schtroumpfs". Zu ihrem Namen sind sie gekommen, weil ihrem Erfinder Pierre Culliford, mit Künstlernamen Peyo, beim Essen statt des Wortes Salzstreuer nur Unsinn über die Lippen gekommen ist: "Passe-moi le … le Schtroumpf" hat er gesagt.

Und sofort hat sich am Tisch ein Gespräch darüber entwickelt, was man alles "schtroumpfen" kann – der Anfangsmythos der 1958 geborenen blauen Wesen.

Aus Schtroumpf wird Schlumpf

Damit man sie nicht mit gemeinen Strümpfen verwechselt, heißen sie hierzulande Schlümpfe.

Der Name dürfte in den 60er Jahren einem Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks eingefallen sein, in dessen Sendung "Sport-Spiel-Spannung" die ersten Schlumpffilme gesendet wurden. Und damit sind wir gewissermaßen beim Thema: Schlümpfe auf Bairisch.

Von babylonischer Vielfalt zur Schlumpfsprache

"Hunaddausend blearade Höllenschlimpf! Es hed nia so weid kemma deafa!", heißt es einmal in "De Schlimpf af Bairisch". Aber so weit hat's kommen müssen.

Mag der Weg auch weit sein von der babylonischen Vielfalt der Sprachen der Welt hin zur Schlumpfsprache der Schlümpfe. Und dann das Ganze noch auf Bairisch! Um es mit den Worten vom Papa Schlumpf ganz am Anfang der Geschichte zu sagen: "Ganz eale, i frog mi scho, wos sese do dengd hamd…" Einfache Antwort: Nicht wenig.