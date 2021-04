Humorspektakel Franken – Künstler im Livestream

"Dann eben online", so das Motto 22 lustiger Köpfe aus Franken. Kabarettisten aus der Region haben ein exklusives, vierstündiges Online-Programm zusammengestellt. Für 25 Euro kann es sich jeder am 3. und 4. April downloaden – Lustiges eben zum Osterwochenende.

Kabarettist Oliver Tissot organisiert "Wir kommen zu euch"

"Wenn die Leute schon nicht mehr zu uns kommen können, dann kommen wir eben zu ihnen, nach Hause ins Wohnzimmer." Comedian Oliver Tissot versucht die Situation mit Humor zu nehmen. Der fränkische Kabarettist mit dem stets karierten Sakko ist der Initiator des "Humorspektakel Franken". Bekannte Namen hat er zusammen getrommelt für die verschiedenen Showacts, darunter Matthias Egersdörfer, Lizzy Aumeier, Ines Procter, Bernd Händel, Klaus Karl-Kraus, Matthias Walz, Gymmick und noch viele andere. Und jeder von ihnen präsentiert seinen individuellen Auftritt.

Sponsorin macht's möglich

Aufgezeichnet wurde das "Spektakel" in der "Roten Bühne" in Nürnberg. In drei verschiedenen Sets wurden die fränkischen Spaßmacher mit mehreren Kameras gefilmt, eine kleine Regie vor Ort aufgebaut, Scheinwerfer, Aufnahmeleitung, Mischpulte.

Ein technischer Aufwand, der nur durch Sponsorengelder finanzierbar war. An die 400 Karten sind bereits verkauft, damit sich das Ganze lohnt, hofft Oliver Tissot noch auf fleißige "Ostereinkäufer". Das Programm bleibt nach dem Download bis zum 2. Mai abspielbar.