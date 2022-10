Humor als Kontrast in Krisenzeiten: 15 Jahre "Zammgebicht"

Als das Licht im Becher-Bräu – dem Veranstaltungsaal von Bayreuths ältester Brauerei – ausgeht, setzt im Dunkeln die Musik ein. Es ist ein bekanntes Lied von Howard Carpendale. Dann geht ein Scheinwerfer an. In seinem Lichtkegel steht ein Mann mit blonder Perücke und Schal, der das Singen anfängt. "Hello again, ich sag einfach, hello again...": Der ausverkaufte Saal tobt schon gleich zu Beginn. Der Sänger ist der in Franken bekannte Pfarrer Hannes Schott.

Pfarrer und Kabarettist: "Lachen ist eine göttliche Gabe"

Schott braucht diese Bühne als Kabarettist, denn sein Humor reicht für deutlich mehr als nur die Kanzel seiner Nürnberger Kirche Sankt Jakob. Hat er ein schlechtes Gewissen, die Leute ausgerechnet in Zeiten von Pandemie, Krieg und Energiekrise als Pfarrer, als moralische Instanz also, zum Lachen zu bringen? "Ganz klar: nein", sagt er voller Überzeugung und verbindet in seiner Antwort gekonnt die Kanzel mit der Bühne: "Die Leute erleben zurzeit so viel Scheiß auf Deutsch gesagt, da ist es gut, wenn sie lachen können, denn Lachen ist eine göttliche Gabe."

Das Musik-Kabarett-Duo "Zammgebicht" besteht seit seiner Gründung vor 15 Jahren aus dem Sozialpädagogen Stefan Haußner und dem Pfarrer Hannes Schott, den die Bayreuther schweren Herzens vor einem Jahr nach Nürnberg ziehen ließen.

Fränkisches Duo ist "zammgebicht wie ein Zweikomponentenkleber"

Das hat das Publikum auf den Jubiläumsveranstaltungen aber als deutliche Bereicherung empfunden, denn Schott kann jetzt die Bayreuther wunderbar auch mit den Nürnbergern spiegeln, die er als die "temperamentvollen Südländer" unter den Franken bezeichnet. So schnell und hektisch wie in Nürnberg fährt man seiner Meinung nach nirgendwo sonst in Franken Auto, witzelt er auf der Bühne, denn er zählt sich immer noch zu den gemächlicheren Bayreuthern.

Schott schreibt die Texte und Haußner komponiert die Musik dazu. Das sei seit Anfang an ihre erfolgreiche Arbeitsteilung auf der Bühne, sagt Stefan Haußner. "Wir sind zammgebicht wie ein Zweikomponentenkleber und funktionieren so wunderbar." Angefangen haben sie damit, weil sie ihren Humor nicht für sich alleine behalten wollten.

Hannes Schott tritt beim Kirchentag 2023 in Nürnberg auf

Für ihr Jubiläumsprogramm haben sie mehrere neue Lieder geschrieben. Über "Zwaa scheena Bum" zum Beispiel oder den Pfarrerberuf oder das Weltkulturerbe. Dabei nehmen sie sich selber gerne auf den Arm, denn im Lied "Zwaa scheena Bum" heißt es beispielsweise, dass ihr Kopfhaare inzwischen hinunter zum Kinn gewandert sind und dass ein Pfarrer auch nur ein Mensch sei. Aber einer, der sich fest vorgenommen hat, seinen Humor nächstes Jahr auch auf dem evangelischen Kirchentag in Nürnberg einbringen zu wollen.