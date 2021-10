Hummer hilft beim Schuften: Musical "Working" in München

Wirklich Dramatisches haben die Personen nicht mitzuteilen: Es sind ja Menschen aus dem echten Leben, keine literarischen Erfindungen, keine Agitprop-Helden und keine Stars - die nämlich konnte Studs Terkel nicht sonderlich ausstehen. Und so zweifelt die Hausfrau an ihrer Bedeutung für die Gesellschaft, die Edelprostituierte an ihren Kunden, der Pressesprecher an seinem Alter und der Frührentner an seinen Kumpeln.

Chanson, Schieber, Schunkel-Faktor

Andreas Kowalewitz und seine Band begleiten all diese Beichten mal melancholisch in Chanson-Manier, mal schwungvoll im Schieber-Rhythmus, mal sexy mit Schunkel-Faktor und mal rockig mit Protestpotential. Natürlich stehen lauter junge Darsteller auf der Bühne, wie für die Theaterakademie üblich: Sie können noch nicht auf berufliche Karrieren zurückblicken, Narben haben von enttäuschten Hoffnungen, ausgelaugt sein von Routine. Entsprechend leidenschaftlich warfen sie sich in ihre Rollenporträts, womöglich eine Spur zu glatt und frohgemut. Einzig die Lehrerin, die Klaudia Zajac spielte, und der Feuerwehrmann, den Jacob Hetzner, zu Wort kommen ließ, deuteten seelische Verletzungen an.