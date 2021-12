Humanismus mit der Kamera: Fotografin Sabine Weiss gestorben

Wie ihre Familie und ihr Team am Mittwoch mitteilten, starb Sabine Weiss in ihrem Wohnort Paris. Sie galt als letzte Vertreterin der französischen Schule der "humanistischen Fotografie", der auch so berühmte Kollegen wie Willy Ronis, Brassaï oder Robert Doisneau angehörten. Letzterer entdeckte 1952 ihre Arbeit für die Vogue, sie unterschrieb einen Neunjahresvertrag mit der Zeitschrift. Auch für andere wichtige Blätter war Weiss tätig, darunter Life, Time, Newsweek oder Esquire.

Der Mensch im Mittelpunkt

Und sie reiste um die Welt, fotografierte in Afrika, Asien und Amerika. In Athen hielt sie eine Szene mit Gebäckverkäufern und einer durchs Bild laufenden jungen Frau unter greller Sonne fest, in Ägypten holte sie ein lachendes Mädchen mit zerzaustem Haar dicht vor die Kamera, in Nordfrankreich porträtierte sie einen im Bergbau arbeitenden Jungen mit kohleverschmiertem Gesicht. Und im 14. Arrondissement von Paris konnte sie 1951 noch ein Pferd aufnehmen, das auf einer verschneiten Brache vor Stadthäusern die Hinterbeine in die Luft wirft.

Geboren wurde Sabine Weiss 1924 in der Schweiz , nahm aber später die französische Staatsbürgerschaft an. Und Paris wurde ihre Stadt, der sie ein Leben lang und trotz vieler Reisen treu blieb, nach Angaben ihres Teams hatte sie ihr Atelier seit 1949 dort. In ihren Bildern dokumentierte Weiss über fast acht Jahrzehnte den gesellschaftlichen Wandel, der Mensch stand im Mittelpunkt ihres Werks. Ihre Fotografien wurden weltweit in über 100 Einzelausstellungen gezeigt, Weiss erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter in Frankreich 1987 den "Chevalier des Arts et des Lettres" und 2010 den "Ordre national du Mérite".

Mit Material von AFP und dpa.