Wie Hugendubel am Stachus Bücher bespielt und zum Leben erweckt

Sie haben schon gesagt, Sie wollen sich vor allem auch an Kinder und Jugendliche wenden. Aber es sind ja gar nicht so sehr die Kinder und Jugendlichen, die dem Buchmarkt im Moment abhanden kommen. Studien zufolge sind es wohl eher die Leute im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Wie wollen Sie die wieder in die Buchhandlungen zurückholen?

Genau durch die Welten, die wir kreiert haben, und die Veranstaltungen drumherum. Es soll Spaß machen, zu uns in die Buchhandlungen zu kommen, und es soll immer was zu erleben sein. Man soll immer wieder was Neues entdecken können. In Zeiten des Internets muss man animieren. Den schnellen Einkauf kann man immer online erledigen. Aber das Erlebnis, sich auch mit Freunden zu treffen und gemeinsam unterwegs zu sein - und das dann in einer Buchhandlung, wo richtig viel passiert und tolle Welten inszeniert sind -, das kann schon ein richtiges Highlight für einen Ausflug in die Stadt sein.

Michael Busch, der Geschäftsführer von Ihrem Konkurrenten Thalia, sagt, Buchhandlungen müssten heute das „Kunden-Erlebnis“ in den Vordergrund stellen. Das hört sich sehr nach dem an, was Sie jetzt sagen. Buchhandlungen, so Michael Busch, müssten sich zu „Treffpunkten in der Nähe“ entwickeln. Thalia will zum Beispiel demnächst Kunden auch in Buchhandlungen übernachten lassen. Das klingt nach Abenteuerland. Wie weit darf sich der Buchhandel mutmaßlichen Leser-Bedürfnissen anbiedern?

Ich glaube, der Kundennutzen oder die Kundenzufriedenheit sollte im Interesse aller stehen. Nicht nur im Buchhandel. Wir müssen alle irgendwie erfinderisch werden und uns etwas einfallen lassen, wie wir Menschen in den Einzelhandel holen und von dem Bildschirm weg. Und da finde ich Übernachtungen in der Buchhandlung eine gute Idee. Wir haben das auch schon öfter gemacht. Ich glaube, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir werden demnächst zum Beispiel bei uns am Stachus in dem „Raum der Stille“ Escape-Room-Spiele anbieten. Man kann dann diesen Raum als Event buchen. Man muss das einfach mal ausprobieren und gucken, was die Kunden mögen. Die Kundenzufriedenheit ist das Wichtigste. Nur dann kommen sie wieder.

Sie haben Ihr Buch-Angebot, den Präsenzbestand deutlich verringert und entschlackt.

Wir haben heute ungefähr 35.000 unterschiedliche Titel in der Filiale. Zuvor waren es ungefähr 50.000. Aber es sind immer noch wahnsinnig viele Bücher. Wir haben beim Ausräumen gemerkt, wie lange teilweise das einzelne Buch im Regal stand. Das war nicht selten über ein Jahr, sodass es tatsächlich innerhalb eines Jahres nicht verkauft worden war. Deswegen sind wir diesen Schritt gegangen, zu entschlacken und dem einzelnen Buch dadurch aber mehr Raum zu geben und Platz zur Inszenierung, so dass man mehr Lust hat hinzugehen und jedes einzelne Buch auch besser wahrnimmt.

Nun war aber Hugendubel früher gerade bekannt und beliebt dafür, dass diese Buchhandlung viel mehr Bücher als andere vorrätig gehalten hat, so dass man auch in aller Ruhe stöbern konnte in diesem riesigen Angebot. Warum entfernen Sie sich von diesem Konzept?

Ich finde gar nicht, dass wir uns davon entfernen. Es sind ja immer noch viel mehr Bücher als die meisten anderen Buchhandlungen haben. Heutzutage ist es ja auch ganz normal, dass man von heute auf morgen jedes Buch entweder in die Filiale oder nach Hause über uns bestellen kann. Wenn man das nicht findet, was man sucht, dann hat man es morgen trotzdem. Außerdem haben wir in der Filiale ja auch das Angebot „e-free“: Wir bieten alle in Deutschland verfügbaren E-Books kostenlos zum Rein-Lesen an, solange man bei uns in der Filiale im WLAN eingeloggt ist. Dadurch bieten wir noch mal mehr an als vorher.

Ihr größter Konkurrent ist der Versandhändler Amazon. Der hat im vergangenen Jahr in den Vereinigten Staaten eigene Buchhandlungen eröffnet. Orientieren Sie sich an deren Ausrichtung?

Ich habe mir die Läden natürlich angeschaut. Man versucht immer, auch die Wettbewerber im Ausland im Blick zu behalten. Für uns würde dieses Modell nicht passen. Deswegen haben wir uns etwas ganz Eigenes und Neues einfallen lassen. Amazon kommt aus der Online-Welt und hat das in die analoge Welt übertragen. Unsere Wurzeln sind im stationären Geschäft, deswegen sind wir aus einer anderen Richtung gekommen und haben uns da ganz anders inspirieren lassen.

