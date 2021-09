Hüftprobleme: Elton John muss "Abschiedstour" unterbrechen

Auf seiner Homepage schreibt Elton John (74), er müsse die weiteren Termine seiner seit 2018 laufenden "Abschiedstour" mit dem Titel "Farewell Yellow Brick Road" mit "großer Traurigkeit und schweren Herzens" verschieben. Grund dafür: Ein Unfall am Ende seines Sommerurlaubs. Er sei unglücklich auf einen harten Boden gestürzt und leide seitdem unter großen Schmerzen und einer stark eingeschränkten Bewegungsfähigkeit seiner Hüfte, so der Popstar: "Trotz intensiver Physio und der Behandlung durch einen Spezialisten wurden die Schmerzen immer stärker und führten dazu, dass ich zunehmend Probleme habe, mich zu bewegen. Mir wurde gesagt, dass ich mich so schnell als möglich operieren lassen solle, damit ich wieder fit werde und keine Langzeitschäden bleiben."

"Ich weiß, wie geduldig meine Fans sind"

Er hoffe, dass er sich mit weiterer Physiotherapie vollständig erhole, so Elton John, und eine schmerzfreie Bewegungsfähigkeit zurückgewinne. Trotz aller Umstände will er am 25. September in Paris am Global Citizen-Konzert für mehr Klimaschutz teilnehmen: "Mit nur fünf Songs ist es ein deutlich anderer Auftritt als drei Stunden ein Konzert durchzuhalten und dazwischen über Nacht von Land zu Land zu reisen." Danach jedenfalls werde die Operation stattfinden, im Januar 2022 wolle er mit einem Konzert in New Orleans wieder für seine Fans spielen: "Ich weiß, wie geduldig meine unglaublichen Fans seit der Tour-Unterbrechung wegen der Pandemie sind, und es bricht mir das Herz, euch noch länger warten zu lassen. Ich verstehe eure Frustrationen nach dem Jahr, das hinter uns liegt, vollkommen. Ich verspreche euch eines: Die Shows werden nächstes Jahr wieder auf Tour gehen und ich werde dafür sorgen, dass sie die Wartezeit mehr als wert sind."

Das erste deutsche Konzert soll erst am 27. April 2023 in der Münchner Olympiahalle stattfinden, danach sind jeweils mehrere Auftritte in Hamburg, Berlin, Mannheim und Köln geplant. Unterdessen hat Elton John offenbar mehr Zeit zum Lesen, jedenfalls pries er auf seinem Twitter-Account kürzlich die Lebenserinnerungen der offen homosexuellen amerikanischen Tennisspielerin Billie Jean King ("All In") in den höchsten Tönen: "Es ist ein fantastisches Buch und ich kann es nicht genug preisen."