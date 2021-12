Huch, die Welt geht unter? "Don't Look Up" mit Leonardo DiCaprio

Das Prinzip beider Filme: Komplexe realpolitische Verhältnisse werden mit subtil-beißendem Witz einem Massenpublikum anschaulich gemacht – und vor der Kamera sammelt sich die sendungsbewusste Hollywood-Elite und spielt mit größtem Vergnügen Figuren, deren optische Lächerlichkeit die seelischen Abgründe kaschiert. Den psychologischen Effekt dieser Herangehensweise hat McKay während seiner Zeit als Chefautor der legendären US-Comedy-Show 'Saturday Night Live' verinnerlicht: "Wenn wir lachen, können wir Dinge besser verarbeiten", erzählt er im Interview mit dem TV-Sender CBS. "Schlimm wird es, wenn uns Verzweiflung und Depressionen übermannen. Als mir klar wurde, dass auch der Klimawandel lachend besser zu verkraften ist, wusste ich, welche Richtung der Film nehmen soll."

Es geht um die Zukunft der Menschheit

Auch "Don't Look Up" glänzt wieder mit einem beeindruckenden Staraufgebot: Leonardo DiCaprio, seit Jahren engagierter Aktivist für den Klimaschutz, gibt mit dickem Ziegenbart im Gesicht einen unsicheren Professor, der ins Ego-Getriebe der Macht gezogen wird. Jennifer Lawrence, bekannt dafür, dass sie sagt, was sie denkt, tritt als Astronomin auf Konfrontationskurs auf. Deren Ambitionen zerschellen jedoch am Teflon-Panzer von Meryl Streep, die eine weibliche Trump-Version spielt.

Medien, Gesellschaft, Wirtschaftsbosse vom Kaliber Mark Zuckerberg und Elon Musk: Alle werden für ihr fröhliches Mitlaufen im Don't-Panic-Hamsterrad abgewatscht. Auch wenn McKay diesmal nicht die Schlagkraft und den Witz der beiden vorausgegangenen Filme erreicht – die Botschaft, die er vermitteln will, ist noch wichtiger als in "Vice" und "The Big Short". Denn in "Don't Look Up" geht es nicht nur um Korruption, sondern um die Zukunft der Menschheit. Und damit das wirklich jeder versteht, liefert Ariana Grande, aktuell die meistgestreamte Musikerin der Welt, den exklusiven Mitsing-Hit zum Untergang eben jener Welt.