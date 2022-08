"House of the Dragon": Brutales Märchen à la "Game of Thrones"?

Langsam bahnt sich das Ende seinen Weg: Eine Nekrose zerfrisst den kleinen Finger, offene Wunden weigern sich zu heilen. König Viserys Targaryen regiert auf dem Eisernen Thron über die sieben Königslande von Westeros. Und er weiß: An seinem Leben hängt der Frieden.

"House of the Dragon" versetzt uns in eine Zeit rund sieben Generationen vor den Ereignissen im Fantasy-Epos "Game of Thrones". Die Targaryens sind noch das mächtigste Adelsgeschlecht in Westeros, auch wegen ihrer Drachen. Und so trifft König Viserys eine folgenschwere Entscheidung: Er ernennt sein erstgeborenes Kind, seine Tochter Rhaenyra, zur Thronfolgerin. Obwohl die Krone eigentlich nur männlichen Erben zusteht.

Darum geht es in "House of the Dragon"

Das Spiel um den Thron bestimmt auch in "House of the Dragon" die Handlung, diesmal allerdings innerhalb eines Clans – unter Geschwistern, Eltern und Kindern, Cousins und Nichten. Die Kämpfe werden dementsprechend auch zunächst nicht auf dem Schlachtfeld ausgetragen, sondern in stillen Intrigen. "House of the Dragon" wirkt wie die aufgeputschte Mittelalterversion vom Historiendrama "The Crown" über das britische Königshaus – mit feuerspuckenden Drachen.

Anders als in "Game of Thrones" steht der weibliche Wirkungsbereich am Hof im Zentrum. Auch in "House of the Dragon" gibt es eine klare Geschlechterordnung – die die meisten mächtigen Frauen selbst auch zu ihren Zwecken erhalten wollen. Frauen sind ein Machtinstrument: Mit einer Heirat stärken sie Allianzen, die Hauptaufgabe der Frauen aber ist es männliche Nachfahren zu gebären und den Fortbestand der Dynastie zu sichern.

Brutalste Szene der Serie in der ersten Folge

Ihr Leben ist gefährlich. Besonders anschaulich wird das in der brutalsten Szene der Serie direkt in der ersten Folge. Die Königin liegt in den Wehen und kämpft ums Überleben – doch König Viserys, eigentlich als liebevoller und milder Herrscher bekannt, lässt seine Frau auf grausamste Weise sterben.

Währenddessen amüsiert sich der Hofstaat bei einem martialischen Ritter-Turnier zu Ehren des Ungeborenen. Die Geburt sei das Schlachtfeld der Frauen, heißt es an einer Stelle – und Rheanyra, die erste weibliche Thronfolgerin, hat kein Interesse an dieser Rolle. Sie will regieren auf dem Eisernen Thron und nicht im Geheimen intrigieren.