So streitlustig ist Michel Houellebecqs neuer Roman „Serotonin“

Es gibt ein Gespräch zwischen Michel Houellebecq und Bernard-Henri Lévy, das ein ganzes Buch füllt und „Volksfeinde“ heißt. Es ist ein Gespräch, ein intellektueller Schlagabtausch in Form von Briefen, die sich beide 2008 schrieben. In einem dieser langen Briefe schreibt Michel Houellebecq, er sei wohl nicht „der Einzige ..., der depressiv ist, sondern unsere ganze Zeit ist es (auch wenn sie nicht mehr bereit ist, das anzuerkennen).“ Sein neuer Roman „Serotonin“ exemplifiziert diese Diagnose.

Steht doch im Mittelpunkt ein schwer depressiver Mann, Florent-Claude Pierre Labrouste. Erst 46 Jahre alt zwar, aber schon am Ende seines Lebens. Zumindest ist er seines Lebens müde, wie eigentlich alle Helden Houellebecqs: „[Gérard de] Nerval hatte sich mit sechsundvierzig aufgehängt und Baudelaire war im selben Alter gestorben, es ist kein einfaches Alter“, heißt es an einer Stelle. Wenn man sich das Terrain anschaut, in dem diese Figur sich bewegt – er arbeitet als Agronom für das Landwirtschaftsministerium –, fühlt man sich sofort erinnert an Houellebecqs Debüt „Ausweitung der Kampfzone“ von 1994. Darin stellte ein Psychiater dem ebenfalls für das französische Landwirtschaftsministerium arbeitenden Erzähler die Diagnose, er leide an Depressionen.

Ein Medikament lindert seine Depression, aber tötet seine Libido

Denen rückt der Arzt von Florent-Claude Pierre Labrouste mit einem neuentwickelten fiktiven Medikament zu Leibe, einem Antidepressivum, das den Serotoninspiegel im Blut erhöht und dem Patienten ein halbwegs geregeltes Leben ermöglicht, dessen Libido und Verlangen nach Sex aber nahezu tötet. Was ihn nicht daran hindert, sich beim Anblick von Frauen in pornografischen Fantasien zu verlieren. Die auch in diesem Roman breitem Raum einnehmenden Fellationes liegen allesamt in der Vergangenheit, er kann sich dieser Blowjobs nurmehr lustvoll erinnern, aber ihrer teilhaftig werden: das nicht mehr. Er trete „Stück für Stück in eine winterliche Zone ein“, befindet dieses selbsternannte „substanzlose Weichei“, ja, „ich war in eine Nacht ohne Ende eingetreten“, steht da.

Der geneigte Leser, vielleicht nicht der von Houellebecq hier auch mal adressierte „Unterschichtsleser“, wird in dieser Formel „Nacht ohne Ende“ François Fénelon als Urheber ausmachen. Wie überhaupt immer wieder auf Klassiker rekurriert wird in diesem Roman, den nur Ignoranten auf seine anti-feministischen, misogynen Passagen reduzieren werden, in denen Frauen bestenfalls „Muschis“ und sonst schlichtweg „Schlampen“, „Nutten“ beziehungsweise „Fickluder“ sind. Politisch korrekt war Michel Houellebecq glücklicherweise noch nie. Warum auch, er ist, darüber kann seine drastische Wortwahl nicht hinwegtäuschen, der größte Moralist, den die abendländische Literatur derzeit vorzuweisen hat.