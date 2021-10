Horrorfilme: Nach dem Tod ist Schluss - oder doch nicht!?

Wenn Geister im Film als Verstorbene und trotzdem Untote, als unruhige Seelen zwischen Diesseits und Jenseits wandeln und nach Erlösung, Vergebung oder Vergeltung suchen. Und wenn man nicht mehr tiefer in den Kinosessel oder die eigene Sofaecke rutschen kann, hilft manchmal nur noch eins: Laaaaaaut Kreischen!

Horrorfilme spielen mit Ängsten und offenen Fragen

Ein erlösender Schrei und alle bösen Geister sind vertrieben. Fürs erste zumindest. Doch der andauernde Erfolg von bösen wie guten Geisterfiguren quer durch alle Film-Genres lässt vermuten, dass wir uns ab und zu ganz gerne gruseln.

Denn wenn uns im Kino oder im eigenen Wohnzimmer die filmischen Gespenster heimsuchen, dann können wir unsere Vorstellungen, Ängste und offenen Fragen rund um Sterben, Tod und Jenseits bearbeiten, sagt Theresia Heimerl, Theologin und Religionswissenschaftlerin an der Universität Graz in Österreich:

"Gerade im Film kann ich mich dem auf sicherem Terrain aussetzen und ich kann dann rausgehen aus dem Kino und sagen: Naja, eigentlich gibt’s das ja doch nicht." Theresia Heimerl, Theologin und Religionswissenschaftlerin

Menschen sehnen sich nach Transzendenz

Denn das ist in puncto Geister heute eigentlich Konsens: Im Zuge der Aufklärung haben religiöse und spirituelle Antworten auf die Frage nach dem Woher und Wohin immer mehr an Bedeutung verloren. Nicht mehr die Kirchen sondern die modernen Wissenschaften geben den Deutungsrahmen vor: Das Leben endet mit dem Tod.

Mehr wissen wir nicht. Würden wir aber gerne, wie die im Film wieder herbeigerufenen Geister zeigen. Bei sehr vielen Menschen, sagt Theresia Heimerl, gebe es eine gewisse Sehnsucht danach, dass es doch etwas wie eine Transzendenz gebe. "Also, dass es dann doch nicht aus ist mit dem Tod."

Gut und böse: klassisch religiöse Bilder

Eine Sehnsucht, die besonders deutlich der Kassenschlager "Ghost Nachricht von Sam" aus dem Jahr 1990 spiegelt. Im Film versucht der Geist des ermordeten Sam, dargestellt von Patrick Swazey, seine Freundin Molly vor seinem Mörder zu schützen und diesen zugleich an die Polizei zu überführen, was ihm gelingt.

Am Ende des Films, sagt Theresia Heimerl, entsteht ein klassisch religiöses Bild: Nämlich dass es ein Jenseits für die Guten und eines für die Bösen gibt: "Sam geht ins Licht und der böse Gegenspieler, der Geld veruntreut und auch mordet, wird von den bösen Geistern geholt."

Die Welt mit sich und anderen im Reinen verlassen

Außerdem zeigten Filme wie Ghost, in denen Geister die Protagonisten sind, verbreitete Vorstellungen darüber, was nach dem Tod mit dem passiert, was wir den Geist oder die Seele eines Menschen nennen. In Europa, sagt Theresia Heimerl, glauben viele Menschen, dass ein geliebter Verstorbener zumindest eine bestimmte Zeit lang in einer bestimmten Form "noch da" ist, "noch spürbar".

Auch die Vorstellung, dass man diese Erde am besten mit sich und mit anderen im Reinen verlassen sollte, ist weit verbreitet. Ein Thema, das der Psychothriller "The Sixth Sense" mit Bruce Willis in der Hauptrolle bearbeitet. Darin kann ein kleiner Junge Geister sehen, die sich an ihn wenden, weil sie quasi noch etwas "zu erledigen haben" auf dieser Welt.

Warnung: keine moralischen Normen übertreten

Das Irrationale, Übersinnliche, Jenseitige schlug nach der 68er-Bewegung, die auch vor dem Hintergrund eines großen Säkularisierungsschubs vonstatten ging, mit aller Macht zurück. Vor allem auch mit der – gerade erst über den Haufen geworfenen – Moral, im Horrorfilm der 1970er Jahre, sagt Theresia Heimerl. "Das ist ganz interessant, dass Geisterfilme eigentlich eine sehr religiöse Weltsicht bestätigen."

Auch noch so blutige Gruselfilme seien oft eine Warnung, moralische Normen nicht zu übertreten, sagt Theresia Heimerl: "Also in dem Sinn: Wenn du das tust, kommen die Geister und erwischen dich!" Also auch wenn wir sie nicht mehr beschwören und mit der modernen Physik längst widerlegt haben: Die Geister sind – zumindest im Film – mitten unter uns.