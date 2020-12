Horror des Schweigens: Der Film "Drei Tage und ein Leben"

Kurz vor Weihnachten verschwindet Rémi: ein wackerer kleiner Junge, blond, pausbäckig und sowohl zurückhaltend als auch gewitzt genug, um von den Größeren auf Streifzüge in den nahegelegenen Wald mitgenommen zu werden. Von seiner Schwester Emilie zum Beispiel oder von Antoine, dem Nachbarsjungen, der eigentlich in Emilie verliebt ist, sich ersatzweise aber auch mal einen Ferientag mit Rémi vertreibt. Genauso will es Rémi auch am Morgen seines Verschwindens. Unauffällig schlägt er sich an die Seite von Antoine und stapft mal hinter, mal neben ihm in den Wald.

Tödlicher Unfall

Nur sucht Antoine heute seine Ruhe von dem kleinen französischen Dorf, in dem sie alle leben. Auch Rémi will er nur loswerden und macht, was eigentlich nicht zu ihm passt: Er wirft einen Stock nach dem jüngeren Spielgefährten – nichts als Abschreckung, aber er trifft, Rémi fällt, landet auf einem Stein und ist sofort tot. All das bleibt dem Dorf verborgen, es geschieht im Dickicht des Waldes. Die Zuschauerin aber sieht es gleich zu Beginn des Films. Sie sieht auch, wie Antoine jetzt den toten Rémi versteckt, wie er sich verängstigt ins Haus zurück schleicht und vom Fenster aus beobachtet, wie das Dorf das Verschwinden bemerkt.

Antoine in seiner Beklommenheit zu beobachten – im Erschrecken über das eigene Wesen, in der Angst, entlarvt zu werden –, ist gerade deshalb reizvoll, weil der Film sein Innenleben in atmosphärischen Bildern spiegelt: in der oft verhangenen, nebligen Stimmung des Dorfes; und in der Aura des einstigen Fluchtpunktes, dem Wald, der in seiner Weitläufigkeit, Abgeschiedenheit plötzlich nur noch feindselig wirkt. Nicht anders als das Dorf selbst, das schon zuvor mit kurzen Szenen der Grausamkeit vorgestellt wurde. Das Ausmaß der hier herrschenden sozialen Kontrolle wird indes erst nach dem Verschwinden Rémis deutlich.