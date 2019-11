Wie ein Hongkonger Buchhändler für die Demokratie kämpft

Neues Interesse an Büchern über Totalitarismus

Neben der direkten Konfrontation mit der Staatsmacht auf der Straße findet die Kulturszene einen eigenen Umgang mit der Repression: Künstlerisch verfremdete Screenshots der Proteste, gesichtslose Demonstranten, Comics, auf denen selbst die Hunde mit Tränen in den Augen vor ihren mit Gasmasken geschützten Hundeführern kauern. Außerdem organisierte sich eine Solidaritätsbewegung, an der auch Buchläden wie "Hong Kong Reader" beteiligt sind.

Es gebe diese allgemeine Stimmung in der Gesellschaft, Geschäfte wie seines zu unterstützen, sagt Daniel Lee. Geschäfte, die "Yellow Shops" genannt würden, "Gelbe Läden", weil Gelb die Farbe der Demokratiebewegung sei. "Dazu gehören Cafés, Restaurants, Buchläden, die während Demonstrationen geöffnet haben und Leuten Schutz gewähren, wenn die Polizei sie verprügelt." Außerdem sei die Nachfrage nach Büchern in diesen Zeiten des Aufruhrs gestiegen. Viele wollten Bücher lesen, die sich mit Gewalt befassen, mit Autoritarismus und Totalitarismus: "Einer unserer Bestseller ist zurzeit das Buch 'On Tyranny'."

Die Repressionen nehmen zu

"Über Tyrannei" stammt aus der Feder des renommierten US-Historikers Timothy Snyder, der an der Yale Universität lehrt. Daniel Lee sagt, er bekomme zurzeit noch alle Bücher, die er in seiner Buchhandlung verkaufen wolle. Doch wird Hongkongs Buchmarkt von drei großen Ketten kontrolliert – und die wiederum stehen unter Aufsicht der Obersten Verwaltungsbehörde der Volksrepublik China. Eine Alternative sind die unabhängigen Buchhändler, bei denen fast jedes Buch erhältlich ist. Und auch wenn die politische Lage seine Verkaufszahlen steigen lässt: Daniel Lee bekommt, wie alle unabhängigen Buchhändler, auch den Druck zu spüren. Und viele Festlandchinesen kaufen aus Angst vor Repressionen keine Bücher mehr in Hongkong.

Über die weitere Entwicklung Hongkongs macht sich Daniel Lee keine Illusionen. Die Unterdrückung werde sich verstärken, davon ist er überzeugt, es werden nicht mehr die gleichen Freiheiten geben wie heute, etwa in Bezug auf die freie Rede. "Sie werden versuchen, Internet und Medien zu kontrollieren oder abzuschalten. In den Schulen wird darauf geachtet werden, dass Schulbücher und Unterricht den Vorgaben der Regierung entsprechen. Alles wird sich so ähnlich wie auf dem Festland abspielen."

Der Kampf um die Demokratie

Und sein Geschäft "Hong Kong Reader", wird es das dann noch geben? Hoffentlich, sagt Lee – aber vielleicht anders: "Wir werden wohl nicht mehr alle die Bücher haben können, die wir verkaufen wollen, weil wir sie nicht mehr beschaffen können." Die Menschen in Hongkong werden nicht aufgeben, da ist sich Daniel Lee sicher. Unabhängige Buchhändler wie er werden darauf bestehen, Bücher ohne Zensur zu verkaufen. Und dann schließt Daniel Lee mit einem verstörenden Statement: "Solange wir keine Demokratie haben, wird die Bewegung weitermachen. Es wird in jedem Fall so lange weitergehen, bis wir erreichen, was wir wollen. Oder sie haben uns alle umgebracht."