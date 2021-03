Homo, queer, egal: Die neue Jugend-Serie "We are who we are"

Hyperrealistisch inszeniert Guadagnino seine Serie – wie einen psychedelischen Dokumentarfilm, beseelt von Charakteren, die sich vom Zustand des Infragestellens ihrer Person zu einer klar definierten Identität entwickeln. Das ist durchsetzt von einer großen Zukunftsoffenheit: Alles scheint möglich!

Selbstfindung auf Armeestützpunkt

Fraser liest den Jugendroman "The Wild Boys" von William S. Burroughs und lernt in der Kaserne, in der die Kinder von amerikanischen Soldatenfamilien zur Schule gehen, als erste die coole Britney kennen. Die gehört zu der Clique, der er sich dann anschließt. Sie zeigt ihm das Gelände und vor allem den Supermarkt. Es geht um die Schaffung von Heimat außerhalb der Heimat. Gewohnte Produkte als Abwehr der Fremde. Hier stellt der Supermarkt eine kleine Welt für sich dar, in der die stationierten Soldatinnen und Soldaten sich wie Zuhause fühlen sollen.

Luca Guadagnino hat "We are who we are" abseits der üblichen Serien-Dramaturgien inszeniert, ohne klar definierte Wendepunkte und Cliffhanger, als einen so verspielten wie ernsten achtteiligen Film mit rund acht Stunden Lauflänge. Er mäandert zwischen Gefühlszuständen wie schwebend jung und abgeklärt erwachsen, stellt militärische Strenge und lustvolle Unbeschwertheit gegeneinander, kontrastiert das Konzept der Vereinfachung des Lebens, um dem Chaos zu entkommen, mit den Strategien von Komplexität, um die Freiheit des Geistes zu feiern. Fraser sagt einmal altklug: "Wir müssen über Vereinfachungen hinauskommen, weil Kompliziertes wunderschön ist." Auch dermaßen beiläufig formulierte Einsichten machen diese Serie so großartig und besonders.