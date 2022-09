Hommage an ein Ekel: Francois Ozons neuer Film "Peter von Kant"

Wem das Leben übel mitspielt, der versucht, sich wenigstens noch zu vergnügen. Viel getrunken wird in diesem Film, vor allem viel Champagner, und in der zweiten Hälfte dann einige Cognacs. Koks gibt es auch.

Peter von Kant war einst ein bedeutender Regisseur – jetzt ist sein Stern am Sinken. Doch die Kölner Atelierwohnung mit den großen Fenstern belebt er noch immer mit übertriebener Geste, empfängt und lädt ein. Und demütigt vor den Augen seiner Gäste immer wieder den persönlichen Assistenten Karl, dessen Untertänigkeit nie mit Lob bedacht wird, sondern mit Missachtung bestraft.

Spiel der Begehrlichkeiten

Francois Ozon inszeniert das amüsant theatral und wie auf großer Bühne als ein Tür-auf-Tür-zu-Stück. Alles ohne große Ortwechsel. Es entwickelt sich ein so nonchalantes wie teuflisches Spiel der Abhängig- und Begehrlichkeiten. Durch seine ehemalige Muse, den Filmstar Sidonie (wunderbar gekünstelt gespielt von Isabelle Adjani), lernt Peter von Kant den schönen Nordafrikaner Amir kennen und verliebt sich auf der Stelle in den jungen lockigen Schauspieler.

Genauso schnell, wie die leidenschaftliche Affäre zwischen Peter von Kant und Amir beginnt, endet sie wieder, nachdem der junge Mann nach seinem ersten Film, nun selbst berühmt, glaubt, keinen Gönner mehr zu brauchen. Amir verspottet und betrügt Peter, wodurch dieser zunehmend dem Wahn verfällt und wiederum alle Beziehungen um sich herum zerstört. Leidtragende sind seine Mutter (gespielt von Hanna Schygulla) und der schon erwähnte treue Begleiter und Diener Karl.

Opfer seiner Egomanie

So erzählt Francois Ozon von einem erfolgreichen Regisseur, dessen künstlerische Vision der Liebe erheblich von der Realität der eigenen Beziehungen abweicht. Am Ende wird er zum Opfer seiner Egomanie und Rücksichtslosigkeit. Peter von Kant, das macht schon die Leibesfülle des Hauptdarstellers Denis Ménochet deutlich, ist Rainer Werner Fassbinder. Soll es sein, aber auch nicht zu konkret.

So mäandert dieser Film, so will es Ozon, hin und her zwischen autobiographischen Elementen und einer freien Adaption von Fassbinders Filmdrama "Die bitteren Tränen der Petra von Kant", in dem 1972 Margit Carstensen als reiche Modeschöpferin ihre schweigsame Sekretärin Marlene wie eine Sklavin behandelte.

"Der Mensch ist nicht nur schwarz oder weiß"

Francois Ozons Motivation für den Film: "Ich bewundere Fassbinders Werk. Was ich über den Menschen Fassbinder weiß, ist nicht nur angenehm oder sympathisch. Ich will ihn nicht entschuldigen, aber der Mensch ist nun einmal nicht nur schwarz oder nur weiß, nur Täter oder Opfer, auch wenn die heutigen Debatten das gerne suggerieren. Der Regisseur in Peter von Kant ist zugleich Monster und zarter Liebender, Henker und Opfer."

Ozon zeigt dieses Fassbinderdouble ambivalent, in einer faszinierenden Mischung aus Verehrung und Distanz: "Ich eigne mir in meinem eigenen Film einen Film von Fassbinder an, auf sehr persönliche Weise. Aber Fassbinder stelle ich ins Zentrum dieser Liebesgeschichte. Man könnte sagen, dass ich ihn verrate, indem ich das autobiografische Element seiner Geschichte herausstelle."

Doppelbödiges Dramolett

Diese Aussage bezieht sich auf Fassbinders Liaison mit dem Schauspieler Günther Kaufmann. Die Arbeitsfreundschaft der beiden war geprägt von gegenseitigem Begehren. Aber Francois Ozon legt sich da nicht fest, will den Charakter des deutschen Regisseurs nicht konkret psychologisch ausloten oder gar bewerten. Ihn interessiert mehr dieses prinzipielle Hin und Her zwischen Verlangen und Verzweiflung, diese Abgründe, die sich auftun, wenn eine Beziehung zum Spiegel des eigenen Narzissmus wird. Das hat Ozon mit leichter Hand inszeniert, gar nicht als großes Drama, sondern eher als ein ironisch doppelbödiges Dramolett.