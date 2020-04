Home-Office auch für Streetart-Künstler Banksy

Der Streetart-Künstler Banksy hat während der Corona-Krise ein Badezimmer zu seinem neuen Kunstprojekt gemacht. Damit erweckt er den Anschein, als sei auch er aufs Arbeiten im Home-Office umgestiegen. Auf Instagram postete der Brite ein Bild, auf dem er mehrere Ratten an die Wand gemalt hat. Die herumstehenden Gegenstände sind so arrangiert, dass es so aussieht, als hätten die Ratten diese Unordnung verursacht. So liegt Toilettenpapier auf dem Boden, eine Ratte hat eine Zahnpastatube ausgedrückt, eine andere malt wie ein Häftling Striche auf den schief hängenden Spiegel - als würde sie die Tage daheim zählen. Darunter schreibt Banksy: "Meine Frau hasst es, wenn ich von zu Hause aus arbeite."