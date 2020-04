"Home Before Dark": Eine Mystery-Serie mit wahrem Kern

Erie Harbor ist genau das: ein "eerie", also "unheimlicher", aber ebenso hübscher und verschlafener Küstenort an der Westküste der USA. Ginge es nach Hilde Lisko wäre sie in New York geblieben. Da, wo ihr Vater Matt als Reporter Kriminalfälle recherchiert hat, die kleine Hilde immer im Schlepptau. Stattdessen jetzt also beschauliche Vorgärten, neugierige Nachbarn und frische Seeluft. Dass hier irgendwas faul ist, merkt Hilde schon bei ihrer Ankunft. Sie hat eine außergewöhnliche Beobachtungsgabe – und ein enormes Selbstbewusstsein. Hilde ist zwar erst neun, aber eine gestandene Reporterin und als sie zufällig von einem mysteriösen Mordfall erfährt, ist sie nicht mehr zu bremsen. In ihrer eigenen Nachbarschaftszeitung berichtet sie von ihrem Verdacht – und bringt prompt das ganze Dorf gegen sich auf.

Keine reine Hollywood-Fantasie

Alles an diesem Setting schreit Hollywood, aber Hilde Lisko hat ein reales Vorbild. Die echte Hilde heißt mit Nachnamen Lysiak und ist inzwischen 13 Jahre alt. Als sie neun war, hat sie mit einer Nachrichtenmeldung über einen Mord in ihrem Ort einen echten Scoop gelandet. Schneller als alle anderen Medien und journalistisch sauber, hatte Lysiak in Windeseile alle Fakten zusammengetragen und veröffentlicht. Gelernt hat sie das journalistische Handwerk von ihrem Vater, einem Reporter. Genau wie die Serien-Hilde in "Home Before Dark". Beide haben eine ältere Schwester namens Izzy, beide mussten von der Großstadt auf das Land ziehen und beide legen sich besonders gern und wortgewandt mit Autoritäten an. Alles andere dichtet die Serie der wahren Geschichte hinzu.

In der Serie stößt Hilde über den anfänglichen Mord auf einen anderen Fall, der den ganzen Ort seit Jahrzehnten lähmt. Und ihr Vater Matt ist auch darin verwickelt. Als Matt ungefähr so alt war wie Hilde, wurde sein bester Freund Richie Fife vor seinen Augen entführt. Das Verschwinden des Jungen hat Erie Harbor und auch Matt verändert. Hilde merkt, wie sehr ihr Vater mit der Vergangenheit kämpft. Sie will herausfinden, wie der Mord und die Entführung zusammenhängen, egal wie.