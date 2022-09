Holzfiguren mit Biss – Kaisers Kantige Kerle

Wer gelegentlich in einem der Cafés der Nürnberger Noris Inklusion vorbei schaut, hat sie vielleicht schon entdeckt. Die auffälligen, amüsanten Holzskulpturen von Hardy Kaiser. Oft sind es lebensgroße Klötze, mit antennenartigem Geweih und bunten Kulleraugen. Mal in der Gestalt von Batman, dann wieder als Krokodil oder sogar in der Anmutung des Nürnberger Oberbürgermeisters Marcus König. Eins haben fast alle Figuren gemein: Überdimensionale, weiße Zähne und letztlich sind sie durch die Bank ziemlich originell.

Das letzte Abendmahl – kantig

Derzeit ist eine Auswahl der Figuren in der Nürnberger "Rote Galerie" in der Kobergerstraße zu sehen. Kantige Kerle in Form von Batman, Krokodilen oder sogar gesägt als die zwölf Apostel, die sich hölzern um einen Fisch versammeln. Das letzte Abendmahl mit Kantigen Kerlen. Eine ikonographische Szene neu interpretiert. Zwischen 200 und 1.000 Euro kosten die Unikate, die ersten Exemplare sind quasi aus dem Schaufenster heraus verkauft.

Neues Leben für alte Balken

Die Holzbalken, aus denen Hardy Kaiser die Figuren mit der Motorsäge kreiert, sind 150 Jahre alt, aus dem Dachstuhl eines ehemaligen Landgasthofes. Splittrig, oft voller rostiger Nägel, versetzt mit Ast- und Wurmlöchern. Da bricht beim Sägen schon manchmal ein Stück weg. Die Figuren mit ihren Charakterköpfen entstehen somit ohne starren Plan. Die Eigenart des Holzes bestimmt den Weg. Da lasse er das Meiste einfach, wie es ist, so der 49-jährige Wahlfranke, der seine Wurzeln im Schwarzwald hat. Hauptsache, die Balken bekommen ein zweites Leben, eine neue Persönlichkeit als Kantige Kerle.

"Besonders kaputte Balken sind oft die besten, die bringen eine Geschichte mit für die Kantigen Kerle!" Hardy Kaiser, Künstler

Kantige Kerle im Shakespeare-Stück

Ihren bisher größten Auftritt hatten die schweren, klobigen Holzfiguren im Nürnberger Figurentheater "Salz und Pfeffer". Elf lebensgroße Kantige Kerle, dramaturgisch bewegt im Shakespeare-Stück "Wie es euch gefällt". Die Puppenspieler Wally und Paul Schmidt haben die kantigen Kerle eher zufällig entdeckt. Natürlich sind die Skulpturen schon ob ihres Gewichts nicht ganz leicht zu bespielen, aber Hardy Kaiser hat das hölzerne Ensemble für das Theater etwas beweglicher und handlicher gemacht.

"Shakespeares Figuren sind oft skurril und eigenwillig, so wie die Kantigen Kerle. Das passt gut zusammen!" Wally Schmidt, Theater "Salz und Pfeffer"

Voraussichtlich Anfang kommenden Jahres sollen die Kantigen Kerle im "Salz und Pfeffer" erneut einen Auftritt haben.