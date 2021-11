Holzbau ausgezeichnet: Bayerischer Architekturpreis vergeben

Zukunftsträchtig: Holzbau

Hermann Kaufmann hat einige Städte und Gemeinden in Bayern geprägt: Seine Projekte reichen vom Gipfelrestaurant Nebelhorn in Oberstdorf über das Gemeindezentrum im österreichischen Ludesch bis zum "TUM Forschungsstation Friedrich N. Schwarz" in Berchtesgaden. Was sie alle verbindet: Kaufmanns Liebe zum Holz – selbst ein Parkhaus aus Holz hat er entworfen.

Kaufmann stammt aus einer Holzfamilie. Sein Vater: ein Zimmerer aus dem Bregenzerwald. Die Familie: eine "Holzdynastie", wie der Architekt selbst einmal sagte. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk erklärt Kaufmann: "Holz ist wahrscheinlich der Baustoff, der – fasst man ihn an – am meisten zurückgeht. Warm, angenehm, leicht, der Stoff riecht gut und ist trotzdem sehr leistungsfähig."

Holz: Viel zu lang vergessen

Heute ist das Bauen mit Holz nicht unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal, aber es gab Zeiten, in denen deutlich mehr auf Glas oder Beton gegeben wurde. War er in diesen Zeiten ein Exot? "Nicht ganz, aber es war schon so, dass man in diesen Zeiten den Holzbau einfach vergessen hat. Man hat einfach das Material Holz vergessen und das hab ich gemerkt." Seine Entscheidung: den Aufholbedarf nutzen und sich selbst auf das vergessene Holz konzentrieren.

Dass er selbst den Wert dieses Materials nicht vergessen hat, lag eben auch an seiner Familiengeschichte: "Wir sind buchstäblich unter Hobelspänen aufgewachsen. Und unser Vater hat es geschafft, uns das Material nahezubringen: Er war ein strenger Meister, ein strenger Arbeitgeber für uns vier Buben. Aber wir alle vier sind beim Holz geblieben, also muss er etwas richtig gemacht haben."

Anerkennungspreis für BR-Journalisten Moritz Holfelder

Eine Anerkennung spricht das Kuratorium dem BR-Journalisten Moritz Holfelder aus, "der mit seiner einprägsamen Berichterstattung zur Architektur und Baukultur einem breiten Publikum den Zugang zu diesen Themen ermöglicht". Ebenfalls mit einer Anerkennung ausgezeichnet wird Manfred Mayerle "für seine Kunst, die eine Interaktion mit dem jeweiligen Bauwerk eingeht, und so die Wahrnehmung der Architektur gerade auch für den Laien stärkt".

Der Bayerische Architekturpreis würdigt seit 2007 Menschen und Arbeiten, die sich um Architektur und Baukultur in Bayern verdient gemacht haben.