Holz, Beton oder Ziegel? Die Forschungshäuser in Bad Aibling

Insgesamt funktionieren alle drei Häuser mit wenig Aufwand für den Betrieb, vor allem durch ihre konstruktive Einfachheit. Das heißt: Zum Lüften werden die Fenster geöffnet und es gibt keine digitale Regelung für den Wärmehaushalt. "Wir haben einfach gemerkt, dass dieser Zwang zum Optimieren irgendwann keinen Sinn mehr macht, weil die letzten 5 oder 10 oder 2 Prozent, die sind so aufwändig und die brauchen so viel Energie aber auch so viele Gedanken, die man da reinstecken muss, dass sich das eigentlich gar nicht rentiert." Und zwar weder ökologisch noch ökonomisch. Die Forschungsarbeit an Florian Naglers Lehrstuhl wird bereits fortgesetzt. Gerade hat man begonnen mit der Arbeit an drei weiteren Forschungshäusern in Bad Aibling, die nächstes Jahr errichtet werden und die Aufschlüsse geben sollen über die ideale Verbindung der Baustoffe Lehm und Holz: "Lehm kann als Dämmmaterial nicht wirklich was, aber als Innenwand, Speicherkapazität, als tragende Konstruktion kann man es durchaus gut einsetzen. Und in Kombination mit den Fähigkeiten des Materials Holz lässt sich das sehr gut kombinieren."

Weniger ist mehr

Eines der Häuser wird mit der Technik des traditionellen gestampften Lehms errichtet, eines mit natürlich getrockneten Lehmziegeln und eines aus den Abfallprodukten bereits gebrannten Lehms, einer Art Ziegelsplit, der kalt gepresst wird. "Ein Ziel bei der zweiten Serie ist auch klimapositiv zu bauen, das heißt, dass wir mit den Materialien, die wir verbauen mehr Kohlenstoff einspeichern als wir mit den Materialien, die wir auch brauchen freisetzen, und da geht's dann zum Beispiel darum, dass man Fundamente so schlank wie möglich ausbildet, so wenig wie möglich Beton und Zement verwendet, damit man am Schluss mit einer Null oder einfach besser rauskommt."

Mit der sinnvollen Optimierung von Fundamenten, die immer besonders große Mengen an CO2 freisetzen, beschäftigt sich Florian Nagler gerade auch bei der Erweiterung seines Architekturbüros in München-Pasing. Der Neubau aus Holz soll auf Schraubankern gründen. "Das sind schlanke Stahlprofile, Rundrohre und obendrauf ist eine Platte, dass man es mit dem Holzbau dann verschrauben kann. Das ist eigentlich wie eine Schraube, nur hohl, und in einem großen Maßstab."

Zurück zu vernünftigen Raumgrößen

Florian Nagler ist davon überzeugt, dass unsere Gesellschaft von manchen lieb gewonnenen Ansprüchen oder einfach auch Bequemlichkeiten Abschied nehmen muss. Insgesamt plädiert er in der Architektur für deutlich weniger Technik, "die auch bei weitem nicht so dauerhaft ist wie ein Haus, wieder auf die Mittel setzen, die die Architektur ja selber zur Verfügung stellt, auf Solidität, Massivität, vernünftige Raumgrößen, Raumhöhen, Vordächer, die ein Haus schützen, also all die Dinge, die wir uns als Architekten mit der Moderne abtrainiert haben, dass man die durchaus reflektieren und auch wieder in die Architektur einführen darf."