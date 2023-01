"Holy Spider" - Filmporträt eines iranischen Frauenmörders

Die Frage, wer der Mörder in "Holy Spider" ist, sie stellt sich nicht. Der Thriller basiert auf wahren Begebenheiten und bringt die Geschichte des iranischen Serienkillers Saeed Hanaei auf die Leinwand. Gleich zu Beginn des Films wird gezeigt, wie der sogenannte Spinnenmörder eins seiner Opfer in sein Netz lockt, die von Drogen benommene Frau schlägt, würgt und schließlich mit ihrem eigenen Kopftuch stranguliert. Ein minutenlanger Kampf, geführt und gefilmt mit erbarmungsloser Härte.

16 Sexarbeiterinnen hat der 40-jährige Familienvater in einem Zeitraum von zwei Jahren umgebracht. 2001 wurde er gefasst. Viel zu spät. Denn sein schematisches Vorgehen hätte schon deutlich früher zu seiner Verhaftung führen können. Warum er sein Unwesen so lange treiben konnte, ist eins der Kerninteressen von "Holy Spider".

"Dieser Kerl bringt zehn Frauen um. Alle auf dieselbe Weise. Legt die Leichen am selben Ort ab und ist immer noch frei – seltsam, oder?" Die Fragen, die andere nicht mal zu denken wagen, werden von einer jungen Journalistin aus Teheran gestellt. Sie legt sich mit Sittenwächtern und Polizisten an, ist selbstbewusst, hartnäckig, dem Täter dicht auf der Spur – und wird auf allen Ebenen schikaniert.

Gesellschaftskritik im Thriller-Gewand

Drehbuchautor und Regisseur Ali Abassi hat seine fiktive Hauptfigur aus diversen Personen zusammengepuzzelt und setzt sie geschickt ein, um misogynes Verhalten im repressiven Iran anzuprangern. Denn egal, an welchem Ende der sozialen Skala sie stehen, ob Sexarbeiterin oder Journalistin – Frauen werden wie Menschen zweiter Klasse behandelt, insbesondere in einer Stadt wie Maschad, dem religiösen Zentrum des Landes und Tatort des Serienkillers.

"Holy Spider" ist ein Frontalangriff auf die Parallelgesellschaft im Iran. Auch die Mitschuld der Medien wird hinterfragt: Während manche sich einen Maulkorb verpassen ließen, stilisierten konservative Journalisten den Prostituierten-Mörder zum Volkshelden: Er entpuppte sich als religiöser Fanatiker, der im Namen Gottes die Straßen von "menschlichem Schmutz" befreien wollte. In der Bevölkerung fand sein Tun allerlei Befürworter. Und im weiteren Verlauf der Handlung zeigt sich, wie Monster Monster gebären: Denn auch der pubertierende Sohn des Serienmörders kann nichts Verwerfliches erkennen in den Taten seines Vaters und demonstriert spielerisch an seiner kleinen Schwester den erlernten und seiner Meinung nach korrekten Umgang mit Frauen. Dementsprechend, so Regisseur Abbasi, handele sein Film nicht von einem Serienmörder, sondern von einer Serienmörder-Gesellschaft.