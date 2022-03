Hollywood-Studios stoppen Filmstarts in Russland

Der russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat auch weitreichende Auswirkungen auf die Filmindustrie: Große Filmstudios, darunter Warner Brothers und die Disney-Tochter Pixar, haben ihre Filmstarts in Russland vorläufig auf Eis gelegt. Der Verband Motion Picture Association, dem mehrere große Studios angehören, erklärte seine Solidarität mit der Kunstszene in der Ukraine. Deren Mitglieder verdienten es, wie alle anderen friedlich zu leben und zu arbeiten.

Sony-Premiere "Moribus" in Russland abgesagt

Nach Warner Brothers und Disney macht nun auch Sony Pictures, die US-Unterhaltungstochter des japanischen Elektronikkonzerns Sony, einen Rückzieher: Die für Anfang April geplante Russland-Premiere der Comic-Verflimung "Moribus" wird vorerst ausgesetzt. Das Unternehmen erklärte: "Angesichts der laufenden Militäraktion in der Ukraine und der daraus resultierenden Unsicherheit und humanitären Krise in dieser Region werden wir unsere geplanten Kinostarts in Russland anhalten. Unsere Gedanken und Gebete sind bei allen Betroffenen."

"Batman" (Warner Brothers) und "Turning Red" (Disney) gecancelt

Der Boykott betrifft auch Warners "Batman", der am Freitag in den russischen Kinos anlaufen sollte. Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine werde der Film in Russland vorerst nicht gezeigt, erklärte das Unternehmen. Die Disney-Tochter Pixar sagte den für kommende Woche geplanten Start der Produktion "Turning Red" ("Rot") in Russland ab. "Wir werden zukünftige Geschäftsentscheidungen je nach Entwicklung der Situation treffen", erklärte Disney. In der Zwischenzeit arbeitet das Unternehmen nach eigenen Angaben mit Hilfsorganisationen zusammen, um die humanitäre Unterstützung für Flüchtlinge zu stärken.

Der wirtschaftliche Verlust für die Studios dürfte nicht so immens sein wie bei manchen anderen ausländischen Märkten, denn Russland ist für Hollywood kein Spitzenmarkt. Aber immmerhin gehört es bei den Erlösen zu den wichtigsten zwölf Ländern. Von den 1,85 Milliarden Dollar (1,65 Milliarden Euro) etwa, die "Spider-Man: No Way Home" weltweit eingespielt hat, kamen 46,7 Millionen Dollar aus Russland.

Netflix will keine russischen Sender mehr ins Programm nehmen

Disney und Sony reihen sich damit in eine wachsende Liste von ausländischen Unternehmen ein, die sich angesichts des russischen Einmarschs in die Ukraine und der harten westlichen Sanktionen gegen Moskau vom russischen Markt zurückziehen.

Der US-Streamingdienst Netflix ist zwar theoretisch durch ein russisches Gesetz verpflichtet, mehrere russische Sender in sein Programm aufzunehmen. Der Konzern kündigte jedoch am Montag an, dass er angesichts der aktuellen Situation keine Pläne habe, diese Kanäle zu seinem Dienst hinzuzufügen.

