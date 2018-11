Hollywood-Prominente trauern um Comic-Legende Stan Lee

Nach dem Tod von Marvel-Comic-Legende Stan Lee sind Hollywood und die Comic-Gemeinde in Trauer. "Niemand hatte mehr Einfluss auf meine Karriere und darauf, was wir hier bei Marvel machen, als Stan Lee", sagte Kevin Feige, der Chef des Superhelden-Imperiums, das seit vielen Jahren Teil des Disney-Konzerns ist. "Stan hinterlässt ein Erbe, das uns alle überleben wird." Vom Konkurrenz-Unternehmen DC Comics hieß es per Twitter: "Er veränderte unsere Sichtweise auf Helden, und alle modernen Comics werden für immer sein Markenzeichen bleiben. Sein ansteckender Enthusiasmus erinnerte uns daran, warum wir uns erstmals in all diese Geschichten verliebten." Unternehmer Elon Musk twitterte: "Die vielen Welten der Imagination und Unterhaltung, die Sie für die Menschheit geschaffen haben, werden bleiben."