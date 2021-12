Hollywood Nostalgie - West Side Story von Steven Spielberg

Er hat schon ein Ballett der Dinosaurier inszeniert, hat die Rückenflosse eines weißen Hais choreographiert – und gesungen wurde auch schon in seinen Filmen, etwa so berührend leidvoll wie in dem Sklavendrama "Die Farbe Lila". Aber ein Musical hätte man Steven Spielberg nicht zugetraut, noch dazu eines, bei dem er den Vergleich mit sehr berühmten Vorbildern mehr als herausfordert.

Spielbergs "West Side Story" beginnt spektakulär mit einer Verfolgungsjagd durch den Schmelztiegel New York, durch die Upper West Side. Ein junger Mann klettert über Zäune, verfolgt von einer Gang, die ihm eine Abreibung verpassen will. Er erklimmt die Ladefläche eines Lastwagens und lässt die geladenen Melonen herunterkullern, über die seine Verfolger dann stolpern. Die wilde Hatz endet auf einer Brache, zwei rivalisierende Jugendgangs stehen sich plötzlich gegenüber – beide mit Migrationshintergrund: die Sharks und die Jets; die einen puertoricanischer Herkunft, die anderen Nachfahren armer Einwanderer aus Europa.

Tanz auf der Baustelle

Ende der fünfziger Jahre, in denen das ursprüngliche Musical wie die Neuverfilmung spielen, war die Upper West Side eine einzige große Baustelle: auf der Bühne wie auf der Leinwand eine Kulisse der Transformation, der Veränderung, auch des Aufbruchs; andererseits eine Szenerie der stadtplanerisch verordneten Verdrängung und der Gentrifizierung. Beides ist nicht falsch – das Viertel begann sich tatsächlich erheblich zu wandeln, als 1959 von Präsident Eisenhower der Grundstein für das schicke Lincoln Center gelegt wurde, für das bis heute bedeutendste Kulturzentrum New York Citys. Doch Steven Spielberg interessiert sich kaum für die aufregende Sozial- und Architekturgeschichte seines Schauplatzes – wie in so vielen seiner Filme bezieht er sich auf eigene Kindheitserlebnisse und bringt das, sagt er, was ihn einmal in jungen Jahren beeindruckt hat, schwärmerisch ins Kino: Dabei habe ihn die Musik von "West Side Story" begleitet, seit er zehn Jahre alt war, er erinnere sich an jeden Song, das sei das Musical seines Lebens …