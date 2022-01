Hollywood-Legende Peter Bogdanovich ist gestorben

Kaum jemand dürfte das Filmgeschäft so aufgesogen haben wie Peter Bogdanovich. Der Mann mit der markanten schwarzen Brille und – oft – mit einem Seidentuch um den Hals galt vielen als lebendes Filmlexikon, der Hollywoods Elite persönlich kannte.

Orson Wells, Alfred Hitchcock, John Ford – mit all diesen Filmschaffenden führte Bogdanovich Interviews. Er habe herausfinden wollen, ob die Regisseure seien wie ihre Filme, erklärte er einmal. Das habe sich in fast allen Fällen bewahrheitet. Er habe viel von den großen Meistern dieser Kunst gelernt so Bogdanovich – vor allem von Orson Welles, dessen Biografie Bogdanovich geschrieben hat.

Durchbruch in den 70er Jahren

1971 gelingt Bogdanovich mit seinem dritten Film der Durchbruch. "Die letzte Vorstellung" ist ein Schwarz-Weiß-Film, der die US-amerikanische Provinz der 50er Jahre portraitiert.

Sofort landet er weitere Hits mit der Komödie "Is' was Doc?" mit Barbra Streisand oder mit "Paper Moon" mit dem echten Vater-Tochter Gespann Ryan und Tatum O'Neal. Tatum O'Neal erhielt für ihre Rolle einen Oscar.

Privater und beruflicher Rückschlag für Bogdanovich

Nach dem Höhenflug ging es für Bogdanovich nicht so glanzvoll weiter. An die Erfolge seiner ersten Filme konnte er nicht anknüpfen und privat erlitt er einen schweren Verlust: Bei den Dreharbeiten zur Komödie "Sie alle haben gelacht" verliebte er sich in das Playboy-Model Dorothy Stratten.

Deren Noch-Ehemann Paul Snider brachte die 20-Jährige um und tötete sich dann selbst. Bogdanovich stürzte der Verlust in eine tiefe Krise, es folgte unter anderem eine Privatinsolvenz.

Wenngleich Bogdanovich in den vergangenen Jahren weniger hinter der Kamera aktiv war, so sah ihn das Publikum immer mal wieder in kleinen Nebenrollen in Filmen und Serien. Zum Beispiel als Psychiater Dr. Elliott Kupferberg in den Sopranos.

Reaktionen auf die Todesnachricht

Zu seinem Tod äußerten sich viele Weggefährten aus Hollywood. Barbra Streisand schrieb: "Peter hat mich immer zum Lachen gebracht". Auch Regisseur Francis Ford Coppola kondolierte und würdigte den Kollegen als großen Künstler.