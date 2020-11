Hollywood im Corona-Stress: 40.000 Tests bei einer Produktion

Auch die Filmmetropole Los Angeles verzeichnet derzeit Rekord-Infektionszahlen, am Freitag waren fünf Fälle in den dortigen Santa Clarita-Studios bekannt geworden, am vergangenen Mittwoch musste das zu Warner Brothers gehörende "New Line"-Label Dreharbeiten unterbrechen, am Montag traf es eine große Fernsehproduktion. Zwar wollen die Behörden derzeit keinen neuen Lockdown, aber auszuschließen ist der nicht mehr. Zu den gesundheitlichen kommen die schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Da derzeit fast in ganz Europa keine Filmstarts möglich sind und das Geschäft auch in den USA darnieder liegt, gab es in den letzten Wochen und Tagen bereits Entlassungswellen. Bei Lionsgate mussten fünfzehn Prozent der Belegschaft gehen, viele auch bei Sony und NBC-Universal. Selbst bei Disney ging es es nicht ganz ohne personelle Konsequenzen.

Banken und Versicherungen schalten auf stur

Am meisten Probleme haben derzeit Produzenten, die mittlere Budgets verwalten, etwa zwischen einer und zehn Millionen Dollar. Filme, die deutlich mehr kosten, werden in der Regel von Unternehmen hergestellt, die sich selbst finanzieren und gegen alle Risiken absichern können, etwa Netflix und die großen Studios. Wer weniger als eine Million Dollar ausgeben kann, hat in der Regel ein so kleines Team, dass die Kosten für den von den Gewerkschaften geforderten Corona-Test alle drei Tage nicht aus dem Ruder laufen und alle Beteiligten für die Dauer der Produktion beisammen bleiben können, wie Filmemacher Dan Mirvish aus eigener Erfahrung in "Variety" schreibt. Er ist froh, dass bei seinem aktuellen Film alle "Kuss-, Tanz- und Kampfszenen" vor der Pandemie im Kasten und Massenszenen mangels Geld sowieso nicht vorgesehen waren. Richtig schwer, so seine Einschätzung, ist es für alle, die mit ihren Budgets irgendwo zwischen Mini und Maxi liegen, denn sie finden derzeit weder eine Bank, die ihnen ein Projekt finanziert, noch eine Versicherung, die Risiken absichert. Die Finanzinstitute schalten derzeit auf stur.