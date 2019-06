Wie Holly Herndon mit einer künstlichen Intelligenz Musik macht

... tanz den Jesus Christus

Begleitet wird die knapp einstündige Show von animierten Visuals, die auf einer überdimensional großen Rückprojektion den Songs ein Gesicht geben. Die meisten muten an wie aus einem Videospiel: weitläufige Landschaften, Berge und Wälder. Einmal regnet es Frösche. Ansonsten bleibt es meist zu lieb, zu vorsichtig, zu natürlich. Das Wort "elfisch" fällt. Und ja, man könnte an Herr der Ringe denken. Vermutlich will Herndon ihrer technischen Musik, eine naturbezogene optische Ebene entgegnen, die wiederum am Computer entstanden ist. Aber so dreht sich das Ganze doch einmal zu viel im Kreis.

Als die Visuals beim letzten Song dann eine riesige Kathedrale durchfliegen und der Chor auf der Bühne sakralen Mönchsgesang anstimmt, entsteht für einen kurzen Moment der etwas schale Eindruck, man sei in einem KI-Gottesdienst gelandet. Zum Glück pustet die treibend ravige Techno-Zugabe all die spirituellen Gedanken dann wieder aus dem Kopf. Der technische Fortschritt, das Zusammenleben mit der künstlichen Intelligenz muss nicht gepredigt werden, sondern gelebt. Und vor allem: getanzt.