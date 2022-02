Hohenzollern-Erbe: "Von mir geht keine Umsturz-Gefahr aus"

Im Gespräch mit der Hamburger Wochenzeitung "DIE ZEIT" gibt sich der Chef des Hauses Hohenzollern, Georg Friedrich von Preußen, einsichtig, was seine bisherige Strategie gegen Kritiker betrifft. Er will künftig weniger klagefreudig sein, wenn es um die Vergangenheit des früheren preußischen Herrscherhauses geht, vor allem die Zeit des Nationalsozialismus. "Wenn künftig etwas gesagt wird, das aus meiner Sicht falsch ist, werde ich sicher erst einmal das Gespräch suchen, bevor ein Anwalt tätig wird. In der Vergangenheit habe ich das allerdings auch schon vielfach versucht", so der Adelige. Er war in den letzten Jahren wegen seiner Prozessfreudigkeit heftig kritisiert worden. Je nach Zählweise soll er gegen unliebsame Behauptungen mit 80 bis 120 Verfahren vorgegangen sein. Vor allem Historiker und Journalisten waren betroffen.

"Eine Sache habe ich sicher unterschätzt"

"Ich habe niemals rechtliche Schritte eingeleitet, wenn es um Forschungsergebnisse ging. Ich bin schlicht gegen Falschbehauptungen vorgegangen", so der Prinz von Preußen jetzt im Interview. Er habe nie "ein Forschungsergebnis angegriffen". Vor Gericht sei er "in den meisten Fällen" erfolgreich gewesen, wofür er sich jedoch nicht rühmen wolle: "Eine Sache habe ich aber ganz sicher unterschätzt: Wenn jemand zum ersten Mal ein Anwaltsschreiben in Händen hält, ist es verständlich, dass er oder sie aus allen Wolken fällt und schwer irritiert ist."

Er habe lernen müssen, eine Person des öffentlichen Interesses zu sein und auch, dass der Name Preußen eine "Projektionsfläche" sei und "manchmal von radikalen Gruppierungen" vereinnahmt werde: "Aber ich denke, von mir geht keine Gefahr eines Umsturzes aus – und ich frage mich, welches Gewicht man dem früheren Kronprinzen beimessen sollte."

Er fliegt gern "unter dem Radar"

Über die umstrittene Verstrickung des seinerzeitigen Kronprinzen Wilhelm in den Nationalsozialismus sagte der Hohenzollern-Erbe: "Diese Zeit war der moralische Tiefpunkt unserer Familiengeschichte." Sein Urgroßvater habe sich den Nazis "angebiedert", das sei unbestritten: "Zugespitzt lautet die Frage doch: Was genau hat Hitler bei seinem Weg an die Macht dem früheren Kronprinzen zu verdanken? Und wäre es ohne Zutun des Ex-Kronprinzen zur Machtübernahme der Nationalsozialisten gekommen – oder nicht?"

Zu den Vorbildern von Georg Friedrich Prinz von Preußen gehört Friedrich der Große, dagegen steht er Kaiser Wilhelm II. kritisch gegenüber: "Es liegt mir eher, unter dem Radar zu fliegen, das stimmt; aber als Ururenkel von Kaiser Wilhelm II. ist das nicht immer möglich. Ich würde nicht sagen, dass etwas schiefgelaufen ist, aber ich gebe zu, diese Debatte ist über uns hereingebrochen, mit einer Schärfe, die ich nicht erwartet hatte."

Der aufsehenerregende, jahrelange Streit über Ausgleichsansprüche gegenüber dem Land Brandenburg ruhe derzeit noch, er habe jedoch von Seiten der öffentlichen Hand "mehrmals den Wunsch" vernommen, es zu einer Gerichtsentscheidung kommen zu lassen: "Mir geht es um den Erhalt unserer privaten Kunstsammlung und um deren Pflege – hier haben wir die gleichen Interessen wie die Museen."