Hohe Nachfrage: Kronacher Rosenberg-Festspiele werden verlängert

Der Hype um die kulturellen Aushängeschilder in Oberfranken scheint nach der coronabedingten Zwangspause besonders hoch. Die Tickets für die Bayreuther Festspiele waren binnen weniger Stunden vergriffen und auch für die Rosenberg-Festspiele waren bis zuletzt keine Eintrittskarten mehr erhältlich. Die Veranstaltung in Kronach geht deshalb in die Verlängerung: Es werde im August eine Zusatzwoche mit Aufführungen aller drei Stücken geben, heißt es in einer Mitteilung des Tourismus- und Veranstaltungsbetriebs der Stadt Kronach.

Rosenberg-Festspiele: Tickets auch online verfügbar

Zwischen dem 12. August und dem 15. August werden der "Jedermann", "Das Sams – eine Woche voller Samstag" und "Ladies Night" zu sehen sein. Das Hauptstück "Jedermann" wird am 13. August um 22.30 Uhr als exklusive Spätvorstellung zu sehen sein, heißt es weiter. Karten können entweder online auf der Website der Rosenberg-Festspiele oder in der Tourist-Information Kronach vor Ort gekauft werden.

Pro Vorstellung dürfen rund 180 Zuschauerinnen und Zuschauer coronakonform ihre Plätze einnehmen, sagte Kerstin Löw, die Betriebsleiterin des Tourismus- und Veranstaltungsbetrieb der Stadt Kronach, dem BR.

Festspiele in Kronach werden um eine Woche verlängert

Im Februar hatten die Verantwortlichen bekanntgegeben, dass die Rosenberg-Festspiele in diesem Jahr stattfinden sollen. Der ursprünglich angesetzte Zeitrahme vom 27. Juni bis 8. August wurde nun bis zum 15. August verlängert.