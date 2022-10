Hohe Kosten, wenig Geld: Zukunftsangst am Theater Ansbach

Konkrete Sparpläne

Am Rande der Proben zum Stück "Amphitryon" erklärt Intendant Axel Krauße, was das für das Stadttheater bedeutet: "Man kann jetzt nur noch das Programm kürzen. Und das werden wir auch tun müssen. Jetzt müssen wir an Stücken sparen und zwar durchaus drastisch." Neben den Programmkürzungen könnten auch Bildungsarbeit und pädagogische Angebote dem Sparkurs zum Opfer fallen. Durch die hohe Inflation, die Corona-Situation und die steigenden Energiekosten sei im Theater ohnehin schon alles sehr knapp kalkuliert, so der Intendant.

Stadt Ansbach ebenfalls in Geldnot

Doch auch der Geldgeber, die Stadt Ansbach, blickt mit Sorge auf die eigenen Finanzen. "Wir rechnen momentan damit, dass wir im kommenden Jahr wahrscheinlich in die zweistellige Verschuldung gehen – also bis zu zehn Millionen Euro Verschuldung", sagt Kämmerer Christian Jakobs gegenüber dem BR. Grund sei die generelle die wirtschaftliche Schwäche der Stadt, zusätzlich belastet die aktuelle Rezession den städtischen Haushalt.

Stadt hat kaum Spielraum

Trotzdem, so sagt Kämmerer Jakobs, gab der Stadtrat vor, dass man die bisherigen Leistungen weiterzahlen wolle. Und trotz der schwierigen finanziellen Lage, plane man bei einigen Bereichen sogar etwas mehr zu geben als im Vorjahr. So erhält auch das Theater Ansbach zwei Prozent mehr Zuschuss als 2022. Der Kämmerer weiß, dass das Theater auf mehr Geld gehofft hatte, doch gibt zu bedenken: "Woher soll das Geld kommen?"

Auch die Ansbacher Genossenschaft "Kultur am Schloss" schaltet sich ein. "Ich sehe zwar ein, dass die Stadt sparen muss", sagt Heribert Schmidt, der Vorstandsvorsitzende. "Aber in Bezug auf das Theater stehe ich sehr negativ zu den Plänen, weil wir finanziell von der Stadt abhängig sind." Laut Heribert Schmidt spart das Theater ohnehin schon fleißig, vieles wird durch Ehrenamtliche geleistet.

Hoffnung auf gute Gespräche

In der Hoffnung auf einen Kompromiss suchen die Vertreter des Theaters nun das Gespräch mit der Stadt. Denn die Sorge vor Zukunft ist groß: "Wenn man das Angebot reduzieren muss, dann ist man auch ganz schnell in einer Abwärtsspirale, dass man immer weniger anbietet", resümiert Intendant Axel Krauße. "Dann kommen natürlich auch immer weniger Leute."