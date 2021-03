Hohe Inzidenz: Nach Ostern Pilotversuch in bayerischen Theatern

Auch Landkreise mit einer hohen Inzidenz über 100 sollen eine Öffnungsperspektive für die Kulturbranche bekommen, so Bayerns Kunstminister Bernd Sibler in einer Pressemitteilung nach der Kabinettssitzung. Abhängig vom Infektionsgeschehen soll es in diesen Regionen daher ein Modellprojekt geben, um neue Testkonzepte auszuprobieren : "Wir brauchen eine langfristige Perspektive und Planungssicherheit für unsere Kulturschaffenden. Mit den heutigen Beschlüssen bin ich voller Hoffnung, dass wir bald wieder mehr kulturelles Leben im Freistaat ermöglichen können."

"Bis zu drei" Theater, Opern- und Konzerthäuser sollen ausgewählt werden, um Teststrategien im Kulturleben auf ihre Praxistauglichkeit zu überprüfen. In Berlin wurde bereits ein ähnlicher Großversuch gestartet. In der der dortigen Philharmonie, die rund 2.500 Sitzplätze hat, fand ein Konzert vor tausend Zuschauern statt, die sämtlich tagesaktuell auf Infektionen mit dem Covid-19-Erreger getestet wurden. Überraschenderweise waren sämtliche Eintrittskarten für Rachmaninows 2. Sinfonie und Tschaikowskys "Romeo und Julia" unter der Leitung von Kirill Petrenko nach fünf Minuten ausverkauft. Die Test-Logistik hat offenkundig reibungslos funktioniert.

"Kulturreiche Zeit liegt vor uns"

"Ich möchte gerne schon heute alle Kunst- und Kulturliebhaber ermutigen, die Angebote dann wieder zu nutzen, wenn es möglich ist. Wir alle hoffen, dass durch eine Stabilisierung der Inzidenzzahlen, durch Hygienekonzepte, Schutzmaßnahmen und erfolgreiche Testkonzepte sowie ein Fortschritt beim Impfen eine kulturreiche Zeit vor uns liegt", so Sibler. Der Minister hatte bereits vor dem jüngsten Treffen von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten signalisiert, dass er bei einer Wiederöffnung der Theater keine "festen" Obergrenzen für das Publikum mehr vorgeben möchte, sondern die Zahl der Zuschauer abhängig machen will von der jeweiligen Raumgröße, den Hygienekonzepten, Lüftungsanlagen und Testkapazitäten.