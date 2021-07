Hohe Erwartungen erfüllt: Der "Jedermann" eröffnet Salzburg

Ein Vorhang fällt – und da steht er wie ein Riese: Jedermann, männlich bis zur nackten Brust, nur im roten Höschen und mit blauen Absatzstiefeletten, doch auf seinen Schultern sitzt sie, die Buhlschaft, ihr rotes Kleid fällt über seinen Kopf. Während er spricht, bewegt sie den Mund dazu. Später wird sie sprechen, seinen Text, während man nun auch sein Gesicht sieht.

Mit diesem starken Bild ist von Beginn an klar: Sie sind auch eins, dieser Jedermann und seine Buhlschaft, Lars Eidinger und Verena Altenberger. Nicht nur als ein schönes Paar auf Augenhöhe im erotischen Spiel und in der Verschlingung, in die sie sich immer wieder hineintanzen, sondern auch als Allegorie der heutigen Gesellschaft, für deren toxische Gier eigentlich der weiße alte Mann steht, der aber letztlich auch nur die Speerspitze ist einer durchkapitalisierten westlichen Gesellschaft.

Auch die Buhlschaft ist Teil von diesem Jedermann, der genau weiß, wie das funktioniert, das System des Geldes, das ausbeuten muss, um sich zu vermehren.