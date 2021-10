Hofs letzte "Hexe" – Uraufführung des Erfolgsautors Franzobel

Die Titelfigur Anna Viehmann ist eine Hebamme, die 1665 zum Opfer des letzten Hexenprozesses in Hof wurde. Es handelt sich um eine Auftragsarbeit von Franzobel für das Theater Hof, das kürzlich in seine neue Spielzeit gestartet ist. Intendant Reinhardt Friese ist "sehr froh und stolz", dass er den vielfach preisgekrönten Autor für das Stück, das heute (09.10.21, 19.30 Uhr) Premiere in Hof feiert, gewinnen konnte.

Auch nach dem Ende des Mittelalters fehlt Vernunft

In dem Drama zeigt das Theater, wie die Gesellschaft eine Frau ohne eigenes Verschulden zum Opfer macht. Und wie auch in einer Zeit deutlich nach dem Ende des Mittelalters die Vernunft hintangestellt wird.

Schauspiel hält sich oft an historische Fakten

Das Stück spielt im historischen Gewand in Hof. Es handelt sich jedoch nicht um ein klassisches Regionalstück. Sondern "Anna Viehmann" funktioniert auch als allgemein gültige Parabel für die moderne Zeit. Wie Regisseurin Antje Hochholdinger betont: "Dieses kollektive Urteilen, statt ein Gericht urteilen zu lassen, sich selbst zum Richter aufzuschwingen - solche Sachen fand ich zum Beispiel total spannend." Anna Viehmann werde willkürlich zum Opfer ausgewählt, "weil man halt wen opfern muss". Franzobel hat sich mit seinem Schauspiel laut Regisseurin ziemlich eng an historische Fakten gehalten, auch wenn er einige Figuren wie den Henker dazuerfunden hat. So sei der Satz "Ich danke euch recht schön" als Antwort Anna Viehmanns auf die Verkündung des Todesurteils tatsächlich überliefert.

Franzobel kommt nach Hof

Der Autor Franzobel reist für die Uraufführung nach Hof und bietet vor der Uraufführung eine Einführung an – und am Sonntagmorgen eine Lesung. Das Theater Hof spielt "Anna Viehmann" nach diesem Wochenende noch bis in den November hinein.