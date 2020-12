Hoffnung auf Normalität: So planen die Salzburger Festspiele

Im kommenden Sommer soll es sechs szenische Opern geben, darunter zwei Wiederaufnahmen der letzten Saison, Mozarts "Cosi fan tutte" und die "Elektra" von Richard Strauss. Beide Premieren waren positiv aufgenommen worden, wobei die wegen der Pandemie stark gekürzte "Cosi fan tutte" in der Regie von Christof Loy vor allem wegen der herausragenden Dirigenten-Leistung der Nürnberger Generalmusikdirektorin Joana Mallwitz Schlagzeilen machte. Wegen der größeren Sitzabstände war die eigentlich intime Oper im Großen Festspielhaus gezeigt worden, nächstes Jahr soll sie ins deutlich kleinere "Haus für Mozart" umziehen.

Anna Netrebko als "Tosca"

Nur zwei Opern sollen 2021 in Salzburg neu produziert werden: Mozarts „Don Giovanni“ in der Regie von Romeo Castellucci, mit dem die Festspiele auch eröffnet werden sollen, sowie die sperrige Oper "Intolleranza" von Luigi Nono, dirigiert von Ingo Metzmacher und in der Regie des belgischen Theatermachers Jan Lauwers. Darüberhinaus wird es eine „Tosca“ mit Superstar Anna Netrebko geben und ein Händel-Oratorium in der Regie von Robert Carsen, "Il Trionfo del Tempo e del Desinganno" (Der Triumph der Zeit und der Wahrheit), das bei den Pfingstfestspielen Premiere haben soll und in den Sommer übernommen wird.

Hinterhäuser ist die Luigi Nono-Premiere ein besonderes Anliegen: "Weil wir wirklich die Auseinandersetzung suchen wollen über die Frage, was ist Toleranz, Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Miteinandersein." Konzertant wird es eine Oper von Hector Berlioz geben und ein modernes Werk, "Neither" von Morton Feldman nach einem Gedicht von Samuel Beckett.

"Fester Glauben an Normal-Bedingungen"

Der eigentlich vorgesehene "Boris Godunow" von Boris Mussorgsky wird auf 2022 oder sogar 2024 verschoben, und auch Mozarts „Zauberflöte“ wird es frühestens 2022 geben. Es sei „wirtschaftlich nicht vertretbar“, diesen Hit schon in der nächsten Saison anzubieten, so Hinterhäuser. Die Festspiele seien nämlich, anders als häufig berichtet werde, "extrem vom Kartenverkauf abhängig" und "kein hochsubventioniertes Festival": "Wir werden in unserem festen Glauben, dass die Festspiele unter normalen Bedingungen stattfinden, hoffentlich 100 Prozent Platzauslastung haben." Offensichtlich glauben die Macher aber selbst nicht so richtig an diese zuversichtliche Prognose, sonst hätten sie nicht so betont vorsichtig geplant.

Der populäre "Jedermann" auf dem Domplatz wird nächstes Jahr nicht neu inszeniert, aber neu besetzt: In der Titelrolle wird der fernsehbekannte Lars Eidinger zu sehen sein.