Hoffen auf "Rendite": Proteste gegen Marilyn-Monroe-Statue

Die Gegner kamen in rosa, die Befürworter in weiß: Am vergangenen Sonntagabend kam es bei brütenden Temperaturen in Palm Springs/Kalifornien zu einer lautstarken Auseinandersetzung um die überdimensionale "Forever Marilyn"-Statue des im März 2020 verstorbenen amerikanischen Künstlers Seward Johnson aus dem Jahr 2011. Das Kunstwerk aus rostfreiem Stahl und Aluminium erinnert an die berühmteste Szene der Monroe in Billy Wilders Film "Das verflixte siebte Jahr" (1955). Dort steht sie nach einem Theaterbesuch über einem U-Bahn-Lüftungsschacht und kühlt sich ab, wobei ihr weißes Kleid hoch gebauscht wird. Der aus Deutschland stammende Fotograf Bruno Bernard ("Bernard of Hollywood") hielt den Moment fest, das Bild festigte den Weltruhm der Schauspielerin. Obendrein gibt es einen Bezug zu Palm Springs, weil Bernard die noch völlig unbekannte Blondine Norma Jean Dougherty 1947 im örtlichen Racquet Club Johnny Hyde vorstellte, dem damaligen Vize-Chef der William Morris Agentur, was ihr zum künstlerischen Durchbruch verhalf.

Stadtväter wollen Rendite "testen"

Die Plastik war zunächst in Chicago zu sehen gewesen, stand dann bis 2014 in Palm Springs und ging später auf Reisen nach New Jersey, Australien und Connecticut. Im September 2019 setzte sich der damalige Bürgermeister von Palm Springs dafür ein, das so aufsehenerregende wie umstrittene Werk dauerhaft in seiner Stadt aufzustellen. Die "Einweihung" wurde mehrmals verschoben, der Stadtrat beschloss, "Forever Marilyn" zunächst für drei Jahre öffentlich zugänglich zu machen. Nach zwei Jahren sollen die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Palm Springs bewertet werden, danach wollen die Lokalpolitiker über das weitere Vorgehen entscheiden. In gewisser Weise soll also die "Rendite" getestet werden.