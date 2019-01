Hofer Symphoniker spielen in virtueller Realität

Gemeinsam mit der Hochschule Hof arbeiten die Hofer Symphoniker an einem neuen Erlebnis klassischer Musik. Das analoge Orchester soll digitalisiert und letztendlich in einer virtuellen Umgebung dargestellt werden. Das Ziel: Bis Ende Mai soll sich ein Außenstehender mit Hilfe einer VR-Brille an verschiedene Positionen im Orchester hineinversetzen können und auch genau dort hineinhören.

Zahlreiche Kameras bei "Mini-Konzert"

Seit Monaten tüftelt ein vierköpfiges Team der Hochschule Hof daran, sämtliche Bewegungen und Tonspuren jedes einzelnen Musikers und des Dirigenten zu digitalisieren. Heute schließlich wird das Symphonieorchesters ein Musikstück in der Hofer Freiheitshalle spielen und dabei von zahlreichen kleinen Kameras aufgezeichnet werden. Dann müssen die Daten noch verarbeitet werden. Die Symphoniker sollen auch ohne VR-Ausrüstung am heimischen PC erlebbar werden.

Klassische Musik für jüngere Zielgruppe

2017 hatten sich die Symphoniker auf Initiative von Intendantin Ingrid Schrader für das nationale Förderprogramm "Exzellente Orchesterlandschaft Deutschland" beworben. Mit ihrem Digitalisierungsprojekt "Symotiv" konnten sie sich schließlich gegen eine nationale Konkurrenz durchsetzen.

"Die analoge Arbeitsweise des Symphonieorchester mit der digitalen Welt zusammen zu bringen hat mich sehr gereizt." Ingrid Schrader, Intendantin der Hofer Symphoniker

Ansprechen will Schrader vor allem jüngere Menschen, um ihnen einen Zugang zur klassischen Musik zu ermöglichen. Noch in diesem Jahr wird das Projekt abgeschlossen und vor Ort präsentiert werden. Das Live-Erlebnis soll das neue Projekt aber nicht ersetzen. "Da bin ich ganz gelassen. Nichts ist besser als ein Live-Erlebnis und das Gänsehautfeeling, das ein Symphonieorchester erzeugt", so Intendantin Schrader.