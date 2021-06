Hofer Symphoniker erhalten neue Doppelspitze

Cora Bethke löst damit die derzeitige Intendantin Ingrid Schrader auch als künstlerische Geschäftsführung ab. Schrader hatte überraschend ihren Weggang zum Ende des Jahres angekündigt, heißt es in der Mitteilung. 40 Bewerbungen seien auf die ausgeschriebene Intendantenstelle eingegangen – unter anderem auch aus Israel und Spanien. Bethke setzte sich gegen neun andere Bewerberinnen und Bewerber durch, die zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurden. Cora Bethke wurde 1978 in Ratzeburg in Schleswig-Holstein geboren. Seit Ende des Jahres 2011 führt sie das Künstlerische Betriebsbüro der Hofer Symphoniker.