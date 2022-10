Hört auf den weißen Elefant: "Vögel" am Metropoltheater München

In der Bibliothek in New York sieht alles noch ganz einfach aus, da kommen sich der redegewandte Eitan (Leonard Dick) und die eher in sich gekehrte Wahida (Magdalena Laubisch) schnell näher. Er glaubt an die Kraft der Chromosomen und ist naturwissenschaftlich versiert, sie schwelgt in der mittelalterlichen Vergangenheit und erforscht das Leben des marokkanischen Diplomaten al-Hasan al-Wazzan, der Anfang des 16. Jahrhunderts in die Hände christlicher Seefahrer fiel und dem damaligen Papst Leo X. als "Geschenk" überreicht wurde. Zwei junge Intellektuelle mit etwas abseitigen Interessen also, die nach ihrer Herkunft forschen und den Kampf mit der Familie aufnehmen - könnte ein Woody-Allen-Film sein und sieht am Münchner Metropoltheater auch ein bisschen so aus.

Vögel und Fische kommen niemals zusammen

Der libanesisch-kanadische Autor Wajdi Mouawad, der in Frankreich lebt, landete mit seinen autobiografisch geprägten Stücken schon mehrere große Erfolge, etwa "Verbrennungen" (2006) und "Der Sonne und dem Tod kann man nicht ins Auge sehen" (2008). Sein Stück "Vögel" wurde im November 2018 in Stuttgart uraufgeführt, und zwar viersprachig: Deutsch, Englisch, Arabisch, Hebräisch, geht es doch um den Konflikt zwischen Juden und Palästinensern, aber auch zwischen Holocaust-Überlebenden und ihren Nachkommen, die sich ihre Identität nicht von den KZ-Erlebnissen ihrer Vorfahren diktieren lassen wollen. Die titelgebenden Vögel, die am Himmel über alle Grenzen hinweg ihre Bahnen ziehen, können niemals zu Fischen werden, und wenn sie es versuchen, fliegen sie in den Tod, so ein Gleichnis, das Mouawad erzählt.