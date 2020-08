Eine multimediale Lichtshow zu Ehren von König Ludwig II.

"Ein ewiges Rätsel will ich bleiben mir und anderen", hat der große Kini einst über sich selbst gesagt. Und genauso ist es geblieben: Immer noch ranken sich Geschichten und Mythen um sein Leben und vor allem um seinen Tod.

Sein Tod im Starnberger See wirft noch heute Fragen auf: Seine letzten Stunden verbringt Ludwig II. gefangen genommen und weggesperrt in seinem Schloss Berg am Starnberger See, der damals noch Würmsee hieß. Was genau an jenem Abend des 13. Juni 1886 passierte, ist bis heute Gegenstand von Geschichten und sogar Verschwörungstheorien: Die reichen von Fluchtversuchen und Selbstmord bis hin zum politisch motivierten Verschwörungskomplott gegen den Kini, der von Ärzten für "seelengestört" und "unheilbar" erklärt und am 9. Juni durch die Regierung unter dem Ministerratsvorsitzenden Johann von Lutz entmündigt worden war.

Münchner Residenz: Lichtshow zu Ehren des Kini

Im prunkvollen Kaisersaal der Münchner Residenz wird in der Geburtstagswoche von Ludwig II. mit einer Lichtshow an den Kini erinnert. Die österreichische Künstlerin Teresa Mar, die ihre farbintensiven Lichtprojektionen schon an öffentlichen Plätzen in Berlin, Amsterdam und Mexiko zeigte, inszeniert eine multimediale Lichtshow zu seinen Ehren.

In ihren Arbeiten schichtet sie Bildausschnitte übereinander, bis diese sich zu neuen Bildern verdichten – und Licht und Schatten aus dem Leben von Ludwig II. erlebbar machen.

Klaus Mann teilt die Einsamkeit des Ausgestoßenen mit Ludwig II.

"Ich werde sogar in den besten Stunden ein fast physisches Gefühl von Schmerz im Herzen nicht los: Heimweh nach der Vergangenheit, Entsetzen vor der Zukunft, unsagbare Sehnsucht nach dem Frieden, dem Nichts, der Auflösung", schrieb Klaus Mann in sein Tagebuch. Der Sohn von Thomas Mann hatte gerade eine Heroin-Entziehungskur hinter sich, als er sich in seiner Novelle "Vergitterte Fenster" mit den letzten Stunden von Ludwig II. befasste.