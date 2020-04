Hörspiel-Tipp der Woche: "Tell me something good, Stockhausen!"

"Change the method! - New methods change the experience. New experiences change man."

Wir müssen die Methodik verändern, um neue Erfahrungen machen zu können. Neue Erfahrungen werden dann die Menschen verändern, so formulierte der Pionier der elektroakustischen Kunst Karlheinz Stockhausen seine Arbeitsweise. Ein Jahrzehnt bevor sich die Stereophonie durchsetzte, als Radios und Schallplatten noch in Mono erklangen, realisierte er 1956 das richtungsweisende Werk der Musikgeschichte "Gesang der Jünglinge" im Vierkanalton. Zum ersten Mal wurde eine menschliche Stimme mit elektronischen Klängen vermischt. Die geplante Installation im Kölner Dom zu Ehren Gottes wurde seitens der Kirchengemeinde als "zu denaturiert" abgelehnt, die Ursendung fand im im großen Sendesaal des WDR statt.

Digitaler Gedichtgenerator

Inspiriert von Stockhausens revolutionärem Klanguniversum, nutzt das bayerische Hörspielmacherduo wittmann/zeitblom die technischen Möglichkeiten des Jahres 2020 für ein Hörspiel über die totale Kontrolle durch eine künstliche Superintelligenz. In der binauralen 3D-Sound-Komposition "Tell me something good, Stockhausen!" erklingen im Kopfhörer aus allen Richtungen Texte von Vordenkern der Digitalisierung, wie dem schwedischen Philosophen Nick Bostrom ("Superintelligenz - Szenarien einer kommenden Revolution") und dem israelischen Historiker Yuval Noah Harari ("Homo Deus"), aber auch von Rosa Luxemburg und einem digitalen Gedichtgenerator, der auf künstlicher Intelligenz basiert. Die Aufforderung "Tell me something good" im Hörspieltitel ist einer Funktion der digitalen künstlichen Berater-Software Google Assistant entlehnt, die verspricht, dem Nutzer nur 'good news', also positive Nachrichten, zu präsentieren.

Dystopie oder Utopie?

In ihrem Hörspiel vereinen Christian Wittmann und Georg Zeitblom Dystopien und Utopien der Digitalisierung. Eine künstliche Superintelligenz ergreift das Wort und propagiert die neue Ordnung der Dinge. Eine spannende und aktuelle Weltbetrachtung, die drängende Fragen stellt: Wer oder was verwaltet, verordnet? Wer führt Krieg? Wer oder was erlässt die Gesetze, trägt die Verantwortung? Der Hörer steht dabei akustisch im Mittelpunkt.

Die Ursendung ist am Freitag 17.04. um 21:05 Uhr auf Bayern 2, die empfohlene kopfhöreroptimierte Fassung steht online im BR Hörspiel Pool zur Verfügung.