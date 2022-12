Hörspiel "Rückwärts-Hannah": Wie werden wir 2035 leben?

"Ich wollte eine lebendige Zukunft zeigen"

Sieben ehemalige Klassenkameraden erinnern sich an Hannah/Hans oder die X-Person und spekulieren darüber, was aus ihr oder ihm so wurde. In einer der möglichen Versionen von Hannahs Leben gibt es kein Fleisch mehr. Und Hannah hat für einen großen Konzern daran gearbeitet, Fleischersatzprodukte auf den Markt zu bringen. Sie war es auch, die im Geo-Engineering riesige Sonnenschirme und salzhaltige Wolken erfand, die die Erde vor der heftigen Sonneneinstrahlung schützen. In einer anderen Version sind die Polkappen geschmolzen. Und es gibt ein Leben von Hannah, in dem die Corona-Krise nie aufgehört hat – ein anderes, in dem sogar der Klimawandel bereits besiegt ist.

"Ich wollte eine bewegliche, lebendige Zukunft zeigen, eine Zukunft, die aus Möglichkeiten besteht, nicht aus unverrückbaren, deterministischen Tatsachen", sagt BR-Regisseur Martin Heindel, der das Stück auch geschrieben hat. Während die alten Freunde über Hannah sprechen, erzählen sie auch ihre eigene Vergangenheit und damit die Bedingungen unserer Zukunft.

CO2-Absauganlagen, Parallel-Planeten und ein überschwemmtes Bremen – was passiert bis 2035?

Martin Heindel schreibt und inszeniert seit fast 20 Jahren Hörspiele, seit zehn Jahren viele davon aus einem Bereich, den er "meinen Grenzbereich zwischen Mystery, Sci-Fi und Horror" nennt. Es war also nicht sein erstes Rendez-Vous mit der Zukunft. "Ich habe die Geschichten, Konzepte, Personen und Zukunftsvisionen der anderen Sender als Zeitlinien, mögliche Zukünfte und Ideen in mein offenes Konzept integriert", erzählt er über die Idee zu den vielen Parallelwelten in "Rückwärts-Hannah". "Etwa die Idee des Großen Staus vom MDR, die CO2-Absauganlagen in Island des RBB oder das Konzept der SARS — Systemrelevanten Agenten Recyclingwertvoller Schlammgebiete des NDR, auch die Frage 'Wem oder was würdest du gerne ein Denkmal bauen?' des DLF Kultur."

Sind Quantensprünge in unserer Entwicklung möglich, nach denen etwa ganz Bremen in 13 Jahren überschwemmt sein wird – und Hamburg dank heftiger Stürme fast unbewohnbar? Gibt es einen Parallelplaneten, auf den Frauen und Kinder evakuiert werden? Was passiert, wenn Serverfarmen von der Natur angegriffen werden? Und wie denken Klimaaktivisten über ihre Vergangenheit nach? Die ARD-Hörspielredaktionen liefern ein Kaleidoskop an Zukunftsmöglichkeiten, die sich neben der Klimakrise auch mit sozialen Spaltungen, technologischer Rasanz und Künstlicher Intelligenz auseinandersetzt – Querverbindungen und drastische Widersprüche inklusive. Alle zehn Folgen sind in der Audiothek abrufbar, die Reihenfolge bestimmen die Hörer am besten selbst.

Hörspiel 2035 – Wissenschaftliche Zukunftsprognosen werden weitergesponnen

Anders als in wissenschaftlichen Zukunftsprognosen werden die Lebensbedingungen hier weitergesponnen und auf ihre persönlichen Implikationen abgeklopft – und dabei wandelt sich an der ein oder anderen Stelle auch mal der Blick auf die Vergangenheit. Oder es wird – wie bei Hannah Rückwärts – auch mal die Symmetrie von Materie und Anti-Materie aufgehoben, und die Zeit kann auch rückwärtslaufen. "In meiner Arbeit als Wissenschaftsjournalist hat man ja immer viel mit Zahlen zu tun, mit Modellen und Studien. Und ich finde es ganz schwierig, greifbar zu machen, was diese ganzen Prognosen für unsere Zukunft eigentlich wirklich bedeuten", sagt der Wissenschaftsjournalist Niklas Kolorz, der als Host durch die Serie führt. "All diese Ideen, von denen wir heute schon sprechen, die aber super schwierig zu greifen sind, wurden in der Hörspielserie in Geschichte, in Schicksale, in Charaktere gegossen."

"Ich möchte immer unterhalten, möchte aber auch Denkvorgänge anstoßen und eigene Ideen provozieren. Ich hoffe, dass meine offenen Geschichten zum Weiterträumen, denken und fabulieren anregen — und vielleicht auch den detektivischen Ehrgeiz fördern, in den Geschichten der anderen Sender nach Motiven und Querverweisen zu suchen", sagt Martin Heindel über das BR-Hörspiel zu 2035. Die Zukunft beginnt jetzt. "Vor allem aber möchte ich den Hörer*innen einen Zugang zum Reich der Ideen ermöglichen. Wenn dabei leichte Schwindelgefühle auftreten, hab ich meinen Job gut gemacht."

"Rückwärts-Hannah" hören Sie in der ARD Audiothek.