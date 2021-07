Das Sams gibt es jetzt auch auf Fränkisch

Andere Dialekte soll das Sams nicht sprechen

Aber beim "Sams auf Fränkisch" soll es auch bleiben. Einen Sams auf Niederbayrisch kann sich Autor Paul Maar zum Beispiel nicht vorstellen. "Dazu bin ich ein zu eingefleischter Franke, als dass ich mir das vorstellen könnte. Irgendwie würde das fremd klingen"." Nicht umsonst seien auch die Filme über das rüsselartige Wesen hier in Bamberg gedreht worden. "Die ganzen Menschen nehmen an, dass das Sams in Bamberg wohnt."

Nach zehn Bänden ist die Geschichte des Sams zu Ende

4,5 Millionen Bücher über das Sams in über 40 Sprachen wurden bisher verkauft. Die Geschichten um das kleine aufmüpfige Kerlchen gibt es auf Thailändisch, auf Ukrainisch oder auf Russisch. Einen elften Band, so erklärt Paul Maar, könne er sich aber nicht mehr vorstellen und schließlich gebe es mit dem kleinen Troll Tojok bereits eine neue Phantasiefigur mit drei Bänden. Eine Lesung mit Paul Maar aus dessen zehnten Band "Das Sams und der blaue Drache" gibt es hier.

Das Sams, "ein original fränkischer Fregger"

Den Franken David Saam kennen viele aus musikalischen Projekten wie dem Kellerkommando, Boxgalopp oder der Kapelle Rohrfrei. Auch der erfolgreiche Kinderbuchautor und Sams-Erfinder Paul Maar ist ein waschechter Schweinfurter, der aber mittlerweile in Bamberg lebt. "So gesehen ist das freche Sams, geboren 1973, ein original fränkischer Fregger. Und es ist höchste Zeit, dass das Sams mal Dialekt sprechen darf", meint David Saam.

Darum geht es beim Sams

Das Sams und Herr Taschenbier finden sich bei einem Ausflug in der Stadt. Er nimmt das außergewöhnliche Wesen mit zu sich und sie bleiben zusammen. Das Sams besucht eine Schule, Herr Taschenbier seine Arbeit. Eine Woche bleiben sie im ersten Band zusammen und erleben so allerlei, bis das Sams am Samstag gehen muss. Er hinterlässt aber Herrn Taschenbier eine Wunschmaschine, ohne Bediengriff. Allerlei stellt er dann an, damit Sams zurückkehrt und das tut er natürlich auch, um viele weitere phantasievolle Abenteuer zu erleben.

Kinder schreiben Briefe an Paul Maar

Noch immer beantwortet der 84 Jahre alte Autor fast täglich Zuschriften von Sams-Fans. Während der Corona-Pandemie habe die Zahl sogar noch zugenommen. "Die Kinder saßen ja oft früh morgens nicht in der Schule, sondern zuhause. Und wenn die Mütter oder Väter gemerkt haben, die langweilen sich, kamen manche wahrscheinlich auf die Idee, die Kinder sollten doch ihrem Lieblingsbuchautor einen Brief schreiben." Übrigens: Auch ein Buch über seine eigene Kindheit hat der Sams-Autor Paul Maar bereits geschrieben.

Demnächst kommt von Paul Maar ein Buch mit Hundegeschichten und über 50 Hundebildern heraus. So viel sei schon mal verraten, es heißt "Möpse, Dackel, Hütehunde".