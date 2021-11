"Hörprozess" gegen Adolf Eichmann gewinnt Hörspielpreis

In der Kategorie "beste schauspielerische Leistung" hatte die MDR-Produktion "Atlas" über deutsch-vietnamesische Migration 3.000 Euro gewonnen. "Atlas" thematisiert Arbeitsmigration seit den 1980er Jahren, den Untergang der DDR und die familiäre Spurensuche eines in Deutschland geborenen Kindes vietnamesischer Einwanderer.

Kinderhörspielpreis für "Herr der Lügen"

Der mit 5.000 Euro dotierte Deutsche Kinderhörspielpreis ging an Thilo Reffert für "Herr der Lügen" (DLF Kultur). Eine Kinderjury zeichnete das Hörspiel "Ich will kein Engel sein" von Frauke Angel (rbb) mit dem Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe aus (2.000 Euro). Der mit 1.000 Euro dotierte Preis "ARD PiNball" für die freie Hörspiel-Szene ging an Carsten Brandau für "Die goldene Börse der Sehnsüchte".

Für den Deutschen Hörspielpreis waren zwölf Hörspiele nominiert, darunter auch je eine Produktion aus der Schweiz und aus Österreich. Abrufbar sind die Stücke im Internet. Thematisch ging es beim Hauptwettbewerb etwa um Datenklau oder um eine "Abrechnung mit dem abendländischen Patriarchat".

Die ARD-Hörspieltage sind das größte Hörspiel-Festival im deutschsprachigen Raum. Präsentiert wurde ein Überblick über die wichtigsten und kreativsten Produktionen der vergangenen Monate. Die Festival-Jury unter Vorsitz von Maryam Zaree diskutierte live über die Stücke. Im Vorjahr hatte das Festival wegen der Corona-Pandemie nur online stattgefunden. SWR-Kulturprogrammdirektorin Anke Mai sagte, das Festival habe trotz schwieriger Bedingungen die Gelegenheit geboten, Hörspiel vor Ort zu erleben.

Mit Material der Nachrichtenagenturen