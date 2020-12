Hören, hören, hören: Unsere Top Ten Podcasts des Jahres 2020

"Was mit Kunst" von Johann König

Dass Johann König was mit Kunst macht, ist nicht neu – er zählt zu den bedeutendsten Galeristen der Welt. Zu tun hat er mit ihr schon ein Leben lang, auch wenn er das anfangs gar nicht so prickeln fand. Seine Mutter ist Illustratorin, sein Vater war Rektor der Städelschule in Frankfurt und Leiter des Museum Ludwig in Köln. "Ich war im Wettbewerb mit der Kunst um die Aufmerksamkeit meiner Eltern", sagt er heute rückblickend und dass ihn die Kunst als Kind eher gelangweilt und genervt habe.

Eigentlich macht Johann König jetzt was mit Medien. Auch das ist nicht neu: 205.000 Menschen folgen seiner Galerie auf Instagram, nochmal fast 80.000 ihm selbst. Die FAZ nannte ihn den "Popstar unter den deutschen Galeristen". Aber das Popstar-Image greift nur bedingt, wenn man sich seinen Podcast "Was mit Kunst" – das ist neu – anhört. Johann König wirkt angenehm geerdet, normal und aufrichtig interessiert, wenn er sich mit bekannten Größen der Kunstszene unterhält, die er überwiegend auch als Galerist vertritt. Katharina Grosse, Erwin Wurm oder Norbert Bisky geben tiefe Einblicke in ihr Leben, sprechen über ihren Werdegang und die Kunst – und gelegentlich werden die Zuhörerinnen und Zuhörer über Einblendungen mit Hintergrundwissen versorgt. König will "ein breiteres Publikum" für Kunst begeistern. Das könnte klappen.

Ein Tipp von Maximilian Büch