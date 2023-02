"Hör auf zu jammern": Enttäuschung in Russland über Putin-Rede

"Hör auf zu jammern", schimpfte Blogger Igor Strelkow schon wenige Minuten, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin seine knapp zweistündige Rede zur Lage der Nation begonnen hatte: "Kein Wort über Misserfolge und Niederlage, nur Blabla." Bei diesem äußerst ungnädigen Urteil blieb der bekannte Rechtsextreme, der täglich knapp 800.000 Follower auf dem Laufenden hält, auch nach dem Ende der Ausführungen: "Heute wurde eine weitere Chance verpasst, Turbulenzen zu vermeiden." Insgesamt sei die Rede "sinnentleert" gewesen. Strelkow vermisste als "Ultra-Patriot" vor allem die Aufforderung, "Kanonen statt Butter" zu produzieren, die Wirtschaft also ganz und gar auf Kriegsbedürfnisse umzustellen.

"Historisches Recht - stark zu sein"

Ein weiterer Wortführer der extremen Rechten schrieb enttäuscht: "Während ich der Rede lauschte, wurde ich durch eine Mahlzeit abgelenkt, jetzt gehe ich erstmal Kaffee trinken. Mir ist aufgefallen, dass ich von Zeit zu Zeit abgelenkt werde und was anderes mache und nichts Interessantes verpasse. Sehr aktuelle, reichhaltige, zeitgemäße Rede. Wenn er sie nicht gehalten hätte, wäre es auch egal gewesen." Putin habe sich halt seinen "Träumen und Fantasien" hingegeben.

Dieses harsche Urteil erscheint nicht ganz abwegig, zitierte Putin in seiner langen Rede doch lediglich einen Politiker aus der russischen Historie, den als Reformer geltenden Premierminister Pjotr Arkadjewitsch Stolypin (1862 - 1911). Der sagte in einer Rede vor dem Parlament am 31. März 1910: "Wir müssen uns bei der Verteidigung Russlands alle vereinen, unsere Bemühungen, unsere Pflichten und unsere Rechte koordinieren, um das historisch gesehen höchste Recht Russlands zu wahren - stark zu sein." Diese Passage wirkt so mythisch wie irrational, ganz davon abgesehen, dass sie aus der Epoche des Hochimperialismus unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg stammt.

"Der Staatschef findet, dass die Worte, die vor mehr als 100 Jahren in der Staatsduma gesprochen wurden, voll und ganz im Einklang mit unserer Zeit stehen", wunderte sich einer der Blogger.

"Keine Antwort auf wichtigste Fragen"

Mit Sarkasmus reagierte einer der prominentesten kremlnahen Politologen, Sergej Markow. Putin habe immerhin die drängende Frage beantwortet, wann der Krieg ende: "Wenn er vorbei ist." Die Russen täten gut daran, sich auf den Krieg als Dauerzustand einzurichten. Ansonsten sei nur hängen geblieben, dass der Präsident auf die Wirtschaft "stolz" sei: "Putin hat keine Antwort auf eine der wichtigsten Fragen gegeben – was wird sich in der russischen Politik ändern, um von einem zähen, erfolglosen Krieg zu Siegen zu gelangen?"

Blogger Vladlen Tatarsky, der die "Ehre" hatte, Putin im Kreml zuhören zu dürfen, bemerkte noch während der Rede, seine Fans interessierten sich nicht für "Steuern und Sozialprogramme", sondern wollten wissen, wann die Söldner der "Wagner"-Truppe endlich wieder mit Munition beliefert würden. Dazu gab es jedoch von Putin keinerlei Auskunft.

"Herr, vergib ihnen"

Stattdessen verbreitete sich der russische Präsident in einem bizarren Kulturpessimismus. So begründete er seinen Angriffskrieg mit dem Hinweis auf die Bibel, wo festgelegt sei, dass eine Ehe aus Mann und Frau bestehe, was im Westen inzwischen in Frage gestellt werde. Konkret schimpfte Putin auf die Anglikanische Kirche, die angekündigt hatte, über eine "geschlechtsneutrale Sprache" nachzudenken, wenn von Gott die Rede sei. Schließlich seien sich schon die Gläubigen der Antike sicher gewesen, dass Gott "weder männlich, noch weiblich" sei.

Daraus machte Putin die polemische Formel: "Herr, vergib ihnen! Sie wissen nicht, was sie tun! Pädophilie wird zur Norm, Priester billigen die gleichgeschlechtliche Ehe. Weil es unmöglich ist, Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen, führen sie einen ideologischen Krieg gegen unsere Jugend. Wir werden unsere Kinder vor Niedergang und Degeneration schützen." Damit wiederholte der Präsident lediglich die Propaganda-Hetze gegen Homosexualität und alle anderen Arten von "nicht-traditionellen" Lebensformen, die vor allem von der russisch-orthodoxen Kirche betrieben wird.

"Eier aus Stahl"

Vor Putins mit Spannung erwarteten Ausführungen hatten viele Blogger und Politologen damit gerechnet, dass er sich mit der desaströsen Lage an der Front auseinandersetzen würde und konkrete Maßnahmen gegen den akuten Mangel an Material und Soldaten ankündigen würde. Brisanz hatte das Thema dadurch gewonnen, dass Söldnerführer Jewgeni Prigoschin in einem Netz-Video die aktuellen Aussichten als "nicht die besten" bezeichnet hatte. Der "Wagner"-Chef, der im Kreml nicht eingeladen war, machte sich auch über die Propaganda lustig: "Ukrainer habe keine Angst. Sie haben dieselben Eier aus Stahl wie wir. Wenn du einen Gefangenen machst und ihn fragst, warum er nicht aufgebe, kommt die Gegenfrage, warum du nicht aufgibst."

Derweil tobt in den Telegram-Kanälen eine erbitterte Auseinandersetzung darüber, warum Prigoschins Söldner kaum noch Munition bekommen. Nationalisten wittern eine Intrige des von ihnen ungeliebten Verteidigungsministeriums und zetern über Minister Sergej Schoigu und dessen Generalstabschef Waleri Gerassimow. Prigoschin selbst hatte geschimpft, von ihm werde wohl "eine Entschuldigung" erwartet, doch er wisse nicht, bei wem.