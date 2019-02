Höllentanz am Mikro-Ständer: "Einfach nur Erfolg" in München

Here we are now, entertain us!

Sehr überzeugend, was die zehn Nachwuchs-Schauspieler da vorführen, eben deshalb, weil sie selbst am Anfang ihrer Laufbahnen stehen und ahnen, wie hart es wird, wie unbarmherzig. Das berührt und verstört, insbesondere, als die Mitwirkenden eine stumme Filmhandlung live synchronisieren, in der zwei kaputte Typen in einem verwahrlosten Zimmer koksen. Eine durchweg starke Leistung von Luiza Monteiro, Irina Kurbanova, Aydin Aydin, Oscar Bloch, Sebastian Kremkow, Sandra Julia Reils, Fabio Savodelli, Tamara Romera Ginés, Berit Vander und Steffen Recks. So gesehen ziemlich gruselig, der Text aus der Nirvana-Hymne "Smells like teen spirit": Here we are now, entertain us!

Wieder am 16., 19., 20., 22. und 23. Februar im Akademietheater am Prinzregentenplatz der Theaterakademie August Everding.