"Höhle des Schreckens": 2.000 Jahre alte Bibeltexte gefunden

Die israelische Presse und die Altertumsforscher sind außer sich vor Freude: Nach sechzig Jahren wurden am Toten Meer erstmals wieder kostbare Bibel-Fragmente gefunden, und zwar in einer schwer zugänglichen Höhle, zu der sich die Archäologen abseilen mussten. In der Gegend, in der es insgesamt rund 500 Höhlen geben soll, waren 1947 die berühmten Qumran-Rollen entdeckt worden, die ältesten überlieferten Bibeltexte überhaupt. Die rund 15.000 Fragmente stammen aus der Zeit zwischen dem 3. Jahrhundert vor Christus und der Zeitenwende und wurden während des Jüdischen Krieges von 66 bis 70 nach Christus in Sicherheit gebracht.

"Richtet wahrhaftig und recht"

Die jetzt neu gefundenen, rund achtzig Pergament-Schnipsel sind anders als die überwiegend hebräischen Qumran-Rollen auf Griechisch verfasst und enthalten nach der Entzifferung der Experten Verse aus dem Zwölfprophetenbuch. Im dort enthaltenen Buch Sacharja heißt es: "Das ist's aber, was ihr tun sollt: Rede einer mit dem andern Wahrheit und richtet wahrhaftig und recht, schafft Frieden in euren Toren; keiner ersinne Arges in seinem Herzen gegen seinen Nächsten, und liebt nicht falsche Eide; denn das alles hasse ich, spricht der Herr."

Oren Ableman, der sich seit langem mit den Schriftstücken vom Toten Meer befasst, erläuterte auf einer Pressekonferenz am Morgen in Israel, dass die neuen, winzigen Fragmente kleine Abweichungen gegenüber bisher bekannten Textstellen des Alten Testaments enthalten, etwa der "Septuaginta"-Version aus dem 3. bis 1. Jahrhundert vor Christus, die als maßgeblich gilt. Joe Uziel, der Chef der Abteilung der israelischen Antikenbehörde, die sich mit den Funden am Toten Meer befasst, sagte: "Wenn wir an die Bibel denken, glauben viele, sie sei unveränderlich gewesen, das war sie aber nicht. Es gibt kleine Unterschiede und einige davon sind wichtig. Jede winzige Information, die wir zufügen können, erleichtert unser Verständnis über die hebräische Fassung der Bibel."

Video der schwierigen Erkundungen abrufbar

Seit 2017 wird in der schwer zugänglichen Gegend erneut intensiv nach historisch bedeutsamen Überresten geforscht. Die "Höhle des Grauens" ist dermaßen versteckt, dass die Archäologen sich nach Angaben der Israelischen Altertumsbehörde achtzig Meter mit alpiner Sicherung abseilen mussten. Ein beeindruckendes Video der schwierigen Erkundungen in der Judäischen Wüste ist auf der Seite der Behörde zu sehen.