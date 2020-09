Höcke-Porträts auf Klo-Papier: Kunstaktion vor Thüringer Landtag

Er selbst bezeichnet seinen Stil gern als "marktwirtschaftlichen Realismus", was für seinen Humor und ein gewisses satirisches Selbstverständnis spricht. Der 1969 in Leipzig geborene Künstler Michael Fischer-Art, der im sächsischen Borna arbeitet, ist für seine grellbunten Wandgemälde ebenso bekannt wie für gelegentliche Ausflüge in die Porträtmalerei. So ließ er es sich nicht nehmen, Prominente wie Gerhard Schröder und Angela Merkel zu malen, schreckte aber auch vor der Verschönerung von Flutschutz-Mauern, Plattenbauten und Rennautos, sowie dem Design von Herren-Oberhemden mit Modell-Namen wie "Covid" und "Banküberfall" nicht zurück. Jetzt sorgte der umtriebige und alles andere als medienscheue Maler mit einer Aktion in Erfurt für Schlagzeilen. Die Demokratie bekomme durch die AfD "Verdauungsstörungen", heißt es auf den 999 Klopapier-Rollen, die Fischer-Art herstellen ließ, jeweils garniert mit dem Bild von AfD-Politiker Björn Höcke. Der Künstler bezeichnete das als "gewaltfreien, aber trotzdem bösen" Protest.

Künstler schickt "Gruß zurück"

"Herr Höcke war vor kurzem in Grimma, nicht so weit weg von meiner Fabrik in Borna", so Fischer-Art gegenüber Journalisten: "Da hat er also die Grenze von Thüringen nach Sachsen überschritten und ich dachte, ich schicke ihm heute einen Gruß zurück." Höcke hatte am 28. August bei einer AfD-Kundgebung in Grimma unter anderem zur Teilnahme an der Demonstration gegen die Corona-Politik in Berlin aufgerufen. Bei der Produktion der jetzt vorgestellten Toilettenartikel gab es übrigens Probleme, so Fischer-Art. Eine erste Lieferung von der Druckerei aus Polen sei "spurlos" verschwunden, so dass eine zweite Ladung nötig wurde, die dann unter "strenger Bewachung" transportiert worden sei. Passanten am Erfurter Landtag bekamen jeweils kostenlos einige Blätter ausgehändigt.